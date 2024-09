Má kraj zrušit jednu z pěti nemocnic, aby ušetřil? Zdravotnictví je už roky v Pardubickém kraji velké téma. Tady odpovídali všichni zástupci hlavních stran a hnutí v krajských volbách v kraj stejně: Ne. „Kraj by neušetřil. Jakákoliv zrušená nemocnice by znamenala, že se musíme postarat o spádovou oblast. Byl by to i větší tlak na ostatní nemocnice,“ podotkla Michaela Matoušková, jednička na kandidátce Starostů a nezávislých v Pardubickém kraji.

Do redakce Pardubického deníku dorazilo postupně 6 lídrů uskupení, která jsou v současnosti zastoupené v zastupitelstvu kraje a usilují o vaše hlasy i v nadcházejících volbách. Na videokameru postupně odpovídali na stejné otázky. Mohli odpovědět jen ano, nebo ne a případně do 15 vteřin vysvětlit svůj postoj.

Jednomyslně se shodli lídři v otázce rušení nemocnic, ale také u finanční podpory mladým lékařům a stomatologům. „Souhlasím s podporou lékařů, ale měla by to být záležitost dotačního titulu, který může kraj zřídit. Vnímáme, že v některých částech regionu jsou lékaři nedostatkovým zbožím, a proto je potřeba dílčím způsobem motivovat,“ vysvětlil lídr kandidátky 3PK a současný hejtman Martin Netolický.