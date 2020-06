Ženy v běhu se zastaví v Hlinsku

V autokině na parkovišti pod sjezdovkou v Hlinsku budou v pátek od 21:45 hodin promítat český film Ženy v běhu. Vjezdné je sto korun za jedno auto. Svérázná maminka Věra v podání Zlaty Adamovské chce dostat své dcery na start maratonu.

Letos koupaliště otevřou bez dětského dne

Mezinárodní den dětí, který se slaví 1. června, bývá ve Skutči spojen se zahájením sezony na koupališti. Letos tomu tak kvůli mimořádné epidemiologické situaci nebylo. „Zahájení sezony plánujeme na pondělí 22. června. Dětský den spojený s otevřením tentokrát bohužel nebude,“ sdělilo vedení koupaliště.

Země Keltů v červnu každý víkend

Ve skanzenu Země Keltů u Nasavrk už mohli návštěvníci o posledním květnovém víkendu opět nahlédnout i do staveb a venku chodit bez roušek. Do konce června má skanzen otevřeno o víkendech vždy od 10 do 17 hodin.