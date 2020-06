V pátek se majitel Bohumil Starý rozhodl koupaliště otevřít nedočkavcům, kteří se chtěli ochladit v horkém a dusném dni. „Voda byla průzračná až na dno, dokonce bylo vidět i u tobogánu, kde je hloubka kolem čtyř metrů,“ popisuje nadějný začátek letní sezóny Bohumil Starý.

V neděli povodeň zmařila všechny snahy a plány. Voda se valila od blízkých rybníků do areálu, kde zaplnila celou nádrž a potom se přes její hladinu hnala dál areálem až k silnici. „Zavolal jsem známého bagristu, který okamžitě přijel a uvolnil odpadní trubku zanesenou větvemi a blátem. Potom začala voda odtékat,“ pokračuje Bohumil Starý. Pracovníci autokempu začali okamžitě s úklidem bláta, pískem vyrovnali poškozený terén. Pohled na nádrž s hnědou vodou byl pro ně žalostný.

Přírodní koupaliště Konopáč má každoročně nejlepší výsledky měření kvality vody, které provádějí hygienici. Je to způsobeno tím, že se vždy na jaře dno a stěny vyčistí od nánosů, vydezinfikují nehašeným vápnem a voda pomalu teče do nádrže z lesní studánky. Ta napájí i vodotrysk, který nádrž okysličuje a zvyšuje její kvalitu.

Co teď učiní provozovatel koupaliště? „Nejlepší by bylo vodu úplně vypustit a bláto odstranit, ale opětné napuštění ze studánky trvá dva měsíce, takže by se lidé u nás koupali až na konci srpna. Budeme doufat, že kal spadne na dno, kde se smísí s pískem,“ míní Starý. Velká část bláta se podle jeho slov přehnala přes hladinu a pojala ji i uvolněná odpadní trubka, nicméně se o čisté vodě hovořit nedá.

Nyní by bylo nejvhodnější počkat, až se kal usadí, avšak plán maří okolní chataři, kteří si vytvořili lávky přes potok a bez placení vstupného koupaliště hojně využívají, a to i v noci. Během vodních radovánek tak nemá koupaliště šanci se zmátořit.

„Pokud se to nezlepší, zrušíme pokladnu u vchodu a dáme vstup zadarmo. Nebudu poslouchat, že lidé platí za koupel ve špíně,“ uzavírá Bohumil Starý. Ten pocítil sílu povodně nejen v areálu, který provozuje už 54 let, ale také doma v nedalekých Morašicích. Nedělní velká voda zaplavila jeho dům i přilehlý pozemek.