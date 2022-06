„Nelíbilo se mi, co se v Chrudimské nemocnici dělo. Chtěl jsem vyburcovat vedení nemocnice, respektive Pardubický kraj a veřejnost. Byl jsem velice mile překvapen, jak to zarezonovalo,“ říká v rozhovoru Deníku.

S čím jste byl nespokojený?

Moji lékaři se mohou vždy obracet na mne. Ale já jsem se rok a půl nemohl obracet na nikoho, protože ředitel nemocnice chyběl. Bývalý primář interny Tomáš Tomek, který zároveň vykonával funkci náměstka, tyto pocity zažíval půl nebo tři čtvrtě roku přede mnou. Dal výpověď, potom ji stáhl, ale druhou výpověď podal vzápětí. A už nehodlal couvnout. Nesháněla se za něj okamžitě náhrada, jak je to běžné. Dlouhou dobu se nic nedělo a potom přišla naším intranetem zpráva, že bylo výběrové řízení na náměstka zahájeno a že bude ukončeno začátkem května. Přitom my jsme ho potřebovali začátkem dubna, kdy Tomek už v nemocnici nepracoval.

Pokud tomu dobře rozumím, nedostatek lékařů, a to nejen na interním oddělení, může být způsoben i špatným personálním postupem?

Když mi můj zástupce oznámil, že chce z oddělení koncem roku odejít, byl březen. Dal jsem tedy pokyn, aby se připravil inzerát. Ale ten se podal až nyní, když jsem se dohadoval s vedením o tom, že dám výpověď. Chrudimský starosta František Pilný měl intenzivní snahu to řešit, ale dozvěděl se, že se mnou bylo už dvakrát vedeno jednání o mé výpovědi. To ovšem nebyla pravda. Ano, byl jsem požádán, ať navrhnu tři termíny jednání, a tak jsem dodal čtyři. Potvrzen mi byl jen jeden, kdy jsem byl po noční, a tak jsem ho odmítl. Náhradu už mi nikdo nenabídl.

Psali jsme:

Potvrzeno: Chrudim si chce převzít nemocnici, když kraj nebude mít zájem

To ale nebyl jediný důvod vaší výpovědi.

Podal jsem ji 29. dubna odpoledne a už druhý den to věděly uklízečky na chirurgii. Tamnímu primáři a současně zdravotnímu řediteli Nemocnice Pardubického kraje jsem řekl, co se mi nelíbí. Je to třeba nový nemocniční software, který pro Chrudim znamená jít několik kroků zpět, oproti softwaru, který jsme měli dříve. Vymezoval jsem se proti němu opakovaně, ale vedení krajské nemocnice to interpretuje, a v zásadě správně a logicky, že se tento systém vysoutěžil. Ten předchozí mohl v pohodě kooperovat a komunikovat se současným, ale firma, která nám ho dodávala, se do výběrového řízení nepřihlásila.

David Kasal.Zdroj: Vladimír Mostecký

V čem je podle vašeho mínění software špatný?

Je uživatelsky tragický, nesmírně zdržuje v práci. Navíc jsou různě nastavené úrovně, kam se můžete podívat. V Pardubické nemocnici se mohou lékaři dívat do složek našich pacientů v Chrudimi, ale obráceně to nejde. Proč? Potom to postrádá logiku, když to měl být jednotný systém s dohledatelnými záznamy. Ani se centrálně neaktualizuje, data tam jsou z června 2021. Nebo například jméno novorozence, který má delší příjmení, se překrývá a přelije se do dalšího políčka. Banální věci a zásadní chyby už přece měly být vychytané. Je to podle mne mizerný výrobek.

Končí lůžkové oddělení interny v Chrudimské nemocnici. Obavy se tak naplnily

Situace v Chrudimské nemocnici je kritická. Jak se díváte na hromadné výpovědi? Nešlo tu vlnu zastavit?

Byl jsem překvapen, že jeden ze tří lidí, kteří řeší krizový stav v nemocnici, si vezme dovolenou a zároveň tvrdí, že situaci intenzivně řeší. Když dalo šest lidí na interně výpověď, byl s dalšími veden motivační rozhovor. A výsledkem bylo, že přibylo dalších 14 výpovědí. Nicméně část vedení v Pardubicích je informovaná, že je všechno na dobré cestě. I když se rozpadá interna, nahoru se hlásí, že je všechno v pořádku. Tak si říkáte, proč to je – jestli pod rouškou toho, že lékaři u nás v nemocnici nechtějí být, tu někdo chce provozovat soukromé lékařství pod správou kraje.

Je veřejným tajemstvím, že jste se ve zlém rozešel se svým zástupcem. Jak se to stalo?

Připravoval uzavření lůžkového dětského oddělení a navrhoval omezení provozu novorozeneckého oddělení, ale já jsem k tomu nebyl přizván. Byl tu takzvaný plán B, kdy můj zástupce procházel oddělením a oznamoval, že bude zavřená JIP a celé dětské oddělení, že bude nahoře maximálně sedmnáct porodů a tak dále. Tím všechny šokoval a do toho dal výpověď. Svou endokrinologickou poradnu v nemocnici začal likvidovat a posílal dětské pacienty do ambulance soukromého lékaře pro dospělé do Chrudimi a část do Pardubic.

Petici proti zavření lůžkové interny v Chrudimi podepisují i lidé ze zahraničí

Zrušení chrudimské endokrinologické poradny by byla další rána do vazu dětského oddělení…

Ano, a tohle já nepřipustím. A tak jsem začal jednat s lékaři a sestrami na oddělení, navštívil jsem mladé lékařky, které jsou na mateřské. Ptal jsem se všech, zda mají zájem na oddělení pracovat. Řekl jsem jim, že výpověď stáhnu, ale každý z doktorů musí pro oddělení něco udělat. A potom jsem svou výpověď stáhl. Nově k nám nastoupí lékařka ze Slovenska a lékař z Hradce Králové, jsou to čerství absolventi. A momentálně intenzivně sháním svého zástupce, který bude pro dětské oddělení dýchat a nebude chtít ho zlikvidovat.

Z našeho rozhovoru mám dojem, že je Chrudimská nemocnice jakousi popelkou, se kterou se vedení příliš nebaví a jedná za ni. Nebo se mýlím?

Nelíbí se mi vytvořený obraz o tom, že u nás jsou neschopní lékaři, kteří nechtějí pracovat. Nikdo se s námi nebaví, všechno je nalajnované z Pardubic.

Primář chrudimské interny podal druhou výpověď. Krize se dál prohlubuje

Myslíte, že se situace změní a Chrudimská nemocnice bude znovu suverénním zdravotnickým zařízením kraje?

Pro mne je největším neštěstím fúze nemocnic v roce 2015, která absolutně nebyla připravená. Vždyť ještě donedávna byly rozdíly v platech zdravotníků v Chrudimi a Pardubicích. Uvítal bych, aby do funkce náměstka nastoupil někdo, kdo se za špitál bude bít, a lidi mu budou věřit. Co si budeme říkat, nejlepší člověk by byl Chrudimák.

Dětské oddělení tedy povedete dál a z ohlasů je zřejmé, že máte velkou podporu.

Moje výpověď splnila, co měla. Odhalila, kdo je kdo. Bylo jasné, kdo má zájem, abych zůstal na místě primáře, a kdo ne. Nyní se odhalilo to, jak funguje - nebo nefunguje - nastavení celé krajské nemocnice. Výpověď nebyla z mé strany plácnutím do vody - byl jsem přesvědčený, že odejdu. Ale když jsem vnímal, že je někdo schopen to, co jsem jako primář budoval 18 let, zlikvidovat za dva měsíce, řekl jsem si, že se ještě kousnu. Ale musí se na tom podílet všichni.