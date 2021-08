"Někde mají květiny, jinde bagr. Tohle je opravdu nevšední ozdoba," poznamenal Karel Nesvačil z Hradce Králové, který jezdí třikrát týdně přes Slatiňany do pobočky své firmy. A udivených lidí je víc, i samotní obyvatelé města bombardují radnici s dotazy, kdy bude křižovatka s výstižnou přezdívkou "šišák" konečně dokončena.

"Zhotovení žulových obrub kolem kruháku je v rozporu s projektovou dokumentací. Požadujeme předělání díla do stavu esteticky a funkčně vyhovujícího. Takto špatně provedené oblouky z obrub odmítáme akceptovat a převzít," uvedl slatiňanský místostarosta Stanislav Šťastný.

Prozatím odvedené dílo je skutečně nevzhledné. Radnice přitom chtěla tuto vstupní dominantu nejen opravit co do funkčnosti, ale dát křižovatce i hezkou vizáž. "Kruhový objezd patří k jednomu ze středobodů našeho města a velmi nám záleží na tom, aby toto místo bylo pěkně zrekonstruované, upravené a osazené novou zelení. Chceme zdařilé, kvalitní rekonstrukce, opravdu nehodláme slevovat z našich požadavků," zdůraznil místostarosta.

Město ročně platilo 50 až 80 tisíc korun za opravy škod, které na kruháku napáchala těžká nákladní vozidla. Po vzoru ostatních měst se proto rozhodlo, že objezd nebude mít zvýšenou, ale šikmou obrubu, díky které se kamiony do prostoru pohodlně vejdou. A tak bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se mohl přihlásit kdokoliv, kdo splnil základní kritéria. Zde je možné vidět už z počátku problém - podle zákona se totiž soutěží za nejnižší nabídkovou cenu, což má i mnohá úskalí. A tak byla vybrána menší firma z Pardubic, která měla dílo dokončit do 7. června. Jak redakce Deníku zjistila, tato společnost nemá ani webové stránky a kontakt na její dva jednatele tak není možné zjistit. Z rejstříku firem vyplývá, že ji tvoří dva jednatelé a firma funguje od ledna 2016.

"Požadavek na předělání díla, současný nedostatek stavebních materiálů, špatná a nedostatečná komunikace a spor stavební firmy s naším technickým dozorem, projektantem a městem celou stavbu bohužel velmi zdržuje a do budoucna ještě zdrží. Nicméně na výsledek rekonstrukce se budeme dívat desítky let a bude to vizitka našeho města," dodal Šťastný.

Minulý týden se uskutečnilo další jednání se stavebníky. Ti přislíbili, že do tří týdnů budou práce dokončeny. Měli by si pospíšit, protože od 7. června jim denně naskakuje pětistovka penále jen od města Slatiňany. Nicméně bagr stojí na místě dál a o čilém stavebním ruchu nemůže být ani řeč.