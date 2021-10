Podívejte se na to, jak se s proslovem popasoval Václav Kášek při slavnosti položení základního kamene k novému městskému divadlu u příležitosti 13. výročí státní samostatnosti 28. 10. 1931:

Úvodní projev učinil starosta města Václav Kášek. Takto o tom psal dobový tisk:

Uvítav srdečně veškeré shromážděné občanstvo, zvláště však vzácné hosty, připomněl především věkopamátný význam 28. října, jejž uctívá letos město Chrudim mimořádnou oslavou, která je ke cti jeho kulturní práci. V tradicích divadelního snažení, jemuž významné rysy vtiskla osobnost Dr. Karla Pippicha, dospívá před dvaceti lety založený Spolek pro zbudování nového městského divadla dnes k prvé metě: klade základní kámen k novému divadlu. Jeho potřeba pro uzavření starého divadla se jevila stále naléhavější, poněvadž město Chrudim jakožto eminentně školské se bez divadla nemůže obejít. Stavba budovy však také přispěje ke zmírnění nynější nezaměstnanosti v dělnických vrstvách. Vysloviv přání, aby se nad základním kamenem co nejdříve vzepjala nová, krásná divadelní budova, která bude ke cti a ozdobě města Chrudimě i celého chrudimského kraje, skončil starosta svůj obsažný proslov vyjmenováním všech, kdož poslali omluvné a pozdravné přípisy a telegramy.

Jsou to především členové vlády: ministerský předseda František Udržal, ministr pro zásobování lidu Rudolf Bechyně, ministr věcí zahraničních Dr. Eduard Beneš, ministr zemědělství Bohumil Bradáč, ministr školství a národní osvěty Dr. Ivan Dérer, ministr veřejných prací Ing. Jan Dostálek, ministr pošt a telegrafů Dr. Emil Franke, ministr obchodu Dr. Josef Matoušek, ministr železnic Rudolf Mlčoch, ministr financí Dr. Karel Trapl, ministr národní obrany Dr. Karel Viškovský, zemský president pro zemi Podkarpatoruskou Antonín Rozsypal, odborový přednosta ministerstva školství a národní osvěty Dr. Zdeněk Wirth.

Také současný chrudimský starosta u příležitosti československé státnosti pronesl projev. Ten zní takto:

Kolikrát se už v tento kalendářní den od té doby tato slova opakovala při nejrůznějších příležitostech a na nejrůznějších místech. Doma i v zahraničí. Pochopitelně s výjimkou dočasných domácích státních orgánů za Protektorátu. Koneckonců zmiňovali ho v různých fázích své moci s různým důrazem a s proměnlivou intenzitou i reprezentanti minulého režimu – třebaže za komunistické éry byl od roku 1952 oficiálně změněn na „Den znárodnění“, připomínající, že v roce 1945 bylo 28. října vyhlášeno znárodnění velkých firem do 500 zaměstnanců. A od roku 1975 přestal být Den znárodnění i dnem pracovního volna a teprve na samotném konci své vlády v roce 1988 i komunistický režim obnovil tento den jako státní svátek upomínající na vznik samostatného čsl. státu … a znovu i jako den pracovního volna.

Tehdy na podzim 1918 to byla těžká doba.

České obyvatelstvo historických českých zemí, vyčerpané dlouhým válečným konfliktem a sílícími epidemiemi přijalo vznik československého státu s obrovským nadšením – čeští, moravští a slezští Němci s nedůvěrou a různě intenzívním odporem.

Na Slovensku (podobné to bylo později na Podkarpatské Rusi) ho s nadšením přivítali hlavně intelektuálové – jinak ale panoval určitý druh neurčité a proměnlivé letargie, třebaže postoj k novému státu byl také u většiny obyvatelstva spíše kladný a navíc se dlouho zlepšoval.

Co vyhlášení československého státu provázelo?

Sudety i Slovensko ve dnech, kdy nový stát vznikl, vznikající orgány nově vzniklého Čsl. státu neovládaly.

Když se na manifestaci Slovenské národní rady dne 30. 10. 1918 v Martině přihlásili účastníci k čsl. státu, obklopovaly je tehdy – zatím tolerantní - vojenské jednotky tehdejší maďarské liberálně levicové vlády hraběte Karolyiho.

A různé reprezentace sudetských Němců v této době ovládaly široké pohraničí a tato území chtěly připojit částečně k tehdy vzniklému tzv. Německému Rakousku a částečně přímo k Německu.

Takže Národní výbor československý, ze kterého jeho rozšířením vzniklo v dalších týdnech jednokomorové Revoluční národní shromáždění, tak stál před významným úkolem – prosadit moc a respekt vznikajících orgánů nového státu na území celých českých historických zemí Čech, Moravy a Slezska a dále na Slovensku … a o rok později i na území Podkarpatské Rusi.

Zatímco v Sudetech to šlo poměrně rychle a počínaje listopadem a konče prosincem 1918 byla zde československá státní moc již upevněna, Slovensko bylo kvůli odporu maďarské, i když tehdy ještě umírněné a demokratické vlády, o něco těžším oříškem.

Nově se formující čsl. armáda obsadila celé Slovensko až koncem ledna 1919, ale později došlo nové, i když jen dočasné expanzi, maďarské a tehdy už bolševické vlády a armády na jaře 1919.

A teprve v září 1919 na pařížské mírové konferenci byly hranice Československa stanoveny a mezinárodně uznány.

A to:

a) hranici mezi Československem a Rakouskem určila Saint-Germainská smlouva z 10. 9. 1919. Touto smlouvou byl formálně uznán vznik svrchované Československé republiky. Rakousko uznávalo nezávislost a územní nedotknutelnost Československé republiky, zříkalo se územních nároků vůči Československu a odstupovalo Československu okrajová dolnorakouská území (Vitorazsko, Valticko a Dyjský trojúhelník).

b) hranice s Maďarskem byla určena Trianonskou smlouvou 4. 6. 1920

c) o Těšínsku, Oravě a Spiši rozhodla Rada vyslanců 28. 7. 1920

d) celá hranice Československa byla zdokumentována 10. 8. 1920 Sèvreskou smlouvou, která však nebyla ratifikována. Československo tak nakonec zdědilo 21% území zaniklého Rakousko-Uherska a žilo na něm 25% obyvatel této zaniklé monarchie.

A 29. února 1920 schválilo Národní shromáždění ústavu, která formálně prohlásila Československo za demokratickou republiku, v jejímž čele stojí prezident. Zákonodárnou moc vykonávalo Národní shromáždění, skládající se z poslanecké sněmovny a ze senátu.

Od roku 1993 čsl. stát už neexistuje.

Přesto se k výročí jeho vzniku zejména v českých zemích dodnes oficiálně hlásíme.

Pravda, na sociálních sítích, v elektronických médiích se sice dnes setkáváme s názory, že byla škoda, že zanikla mnohonárodní rakousko-uherská habsburská říše. Hlasatelům těchto názorů zas jiní připomenou, že za II. světové války nasadili a položili za svou československou vlast své životy vědomě desetitisíce lidí.

Ostatně my ani neslavíme rozbití rakouskouherské říše – některými dnes i oplakávané.

Tu rakouskou část říše rozbili vlastně už skoro týden před námi rakouskoněmečtí poslanci vídeňské Říšské rady, což byl parlament rakouské části Rakouska Uherska.

Němci.

A těsně po nás se 31. října 1918 od ní odtrhli i Maďaři.

My dnem 28. října slavíme své národní osvobození a prohlášení samostatnosti, kdy si český národ osvojil a vzal zpět suverenitu rozhodovat o svém osudu a kdy začala emancipace národa slovenského …

„Samostatný stát československý vstoupil v život“ – tak začíná text prvního zákona, vydaného Národním výborem československým, který se prohlásil orgánem vůle národa a vykonavatelem státní svrchovanosti. A tento nový národní suverén, reprezentovaný Národním výborem, rozšířeným následně na jednokomorové Revoluční národní shromáždění teprve 13.-14. listopadu sesadil panovnický rod Habsburků a vyhlásil československou republiku …

A tuto suverenitu rozhodovat o sobě je třeba i dnes hájit.

Navzdory všem – řečeno za použití tak trochu husitského slovníku, ke kterému se zejména první republika tak hlásila.

Navzdory těm, kteří by jí chtěli salámovou metodou, krok za krokem okrajovat, až do chvíle, kdy by už nešlo nic dělat a změnit.

Suverenita rozhodovat o sobě samozřejmě nebrání spolupráci nejen se zeměmi bezprostředního okolí, ale zejména také se zeměmi takové Evropské unie, do které jsme svobodně vstoupili a ve které (a ne v jiné) z vlastní svobodné vůle – a ne z vůle někoho jiného …

… zůstáváme.