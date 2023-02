USAR tým nepřestává a stále intenzivně vyhledává zavalené osoby a podílí se na záchraně života dalších lidí. David Hynek z Turecka vzkázal: „Na místě již pracujeme několikátý den. Práce je fyzicky náročná, jsme na to ale připravováni. Psychicky je to mnohem náročnější, než jsme zvyklí u běžných zásahů v České republice. Psi to zatím snášejí dobře. Pravidelně se střídáme v práci." Zároveň dodal, že neděle byla trošičku volnější. „Dostali jsme povolení jít s pejsky na větší procházku, aby se naši čtyřnozí záchranáři trochu odreagovali,“ uvedl psovod ze stanice HZS Ústí nad Orlicí.

Do Turecka zasaženého zemětřesením míří na pomoc i psí záchranář z Pardubicka

Čeští hasiči se z Turecka vrátí nejspíš tento týden, a to v noci ze čtvrtka na pátek. „Samozřejmě vše záleží na potřebách turecké strany a vývoji situace na místě," dodala Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje.

Česká republika vyslala 6. února do ničivým zemětřesením zasaženého Turecka tým hasičů USAR týmu, který čítá 68 členů různých hasičských sborů.