Odběrová místa nemocnic v Pardubickém kraji denně odbaví dvě tisícovky zájemců o testy na covid. Jejich vzorky putují do laboratoří v Pardubické, Litomyšlské a Orlickoústecké nemocnici. Většina testů je vyhodnocena do 24 hodin, tedy o polovinu dříve, než vyžaduje ministerstvo zdravotnictví. Od pondělí 29. listopadu také vznikne nové PCR odběrové místo ve Svitavské nemocnici.

K pátku hlásily nemocnice 270 hospitalizovaných pacientů s covidem, z toho 24 jich vyžaduje intenzivní péči. Drtivá většina, přes 80 procent hospitalizovaných lidí není očkována. Nemocnice sdělila data za středu 24. listopadu. Ten den přijaly nemocnice v Pardubickém kraji osmnáct neočkovaných pacientů a jen tři očkované. Většina přijatých pacientů byla nad 50 let.

Na odběrových místech je totiž napjatá situace. Zejména rodiče školáků, kteří skončí v karanténě, obtížně hledají termín na PCR test, aby se děti mohly vrátit do školy.

To se má změnit. V tuto chvíli mají laboratoře v Pardubickém kraji denní kapacitu 3 500 zpracovaných vzorků.

"Z toho laboratoře krajských nemocnic zvládají 2 000 vzorků. Ještě v únoru byly kapacity na úrovni 1 500 zpracovaných vzorků a v říjnu 2 000 vzorků. Došlo k výraznému nárůstu. Nemocnice navíc v nejbližších dnech navýší kapacitu o dalších 500 vzorků denně, a to mimo jiné pořízením dvou nových přístrojů, prodloužením provozní doby a zavedením dvousměnného provozu,“ informoval hejtman Martin Netolický.

Poměr očkovaných a neočkovaných pacientů v intenzivní péči v Nemocnicích Pardubického kraje k 24. listopadu 2021:

Poměr očkovaných a neočkovaných pacientů v intenzivní péči v NPK k 24. listopadu 2021.Zdroj: Nemocnice Pardubického kraje

"Neočkovaných je mezi hospitalizovanými s covidem v našich nemocnicích přes 80 procent," uvedla mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Přesnou statistiku hospitalizovaných lidí, kteří jsou po očkování a kdo ne, si vyžádal i hejtman Martin Netolický. Čísla by měla být k dispozici příští týden.

Zdravotníkům v kraji už pomáhají vojáci. "Šest jich od pondělí pracuje v nemocnici v Pardubicích. V úterý nastoupili čtyři vojáci do Svitavské nemocnice a ve čtvrtek přišlo pět vojáků do Chrudimi. Od pondělí budou tři pomáhat taky v Litomyšli," sdělila Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje.

Epidemiologická situace v Pardubickém krajiZdroj: MZČR

A znovu se rozjel po kraji očkovací kamion.

„Bez ohledu na jednání vlády a další opatření i nadále po kraji putuje mobilní očkovací tým, který v pátek navštíví Rohovládovou Bělou, v sobotu Červenou Vodu a Koclířov a v neděli Chornice a Prosetín. Příští týden zastaví v Pardubicích u Univerzity a v pátek v Chrudimi," sdělila náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Další očkování mobilního týmu se podle aktuální situace uskuteční zřejmě mezi vánočními svátky a po novém roce. Od 22. prosince začne očkování dětí ve věku 5 až 12 let. „Zatím nemáme podrobnější metodiku, ale už chystáme jednání s praktickými lékaři pro děti a dorost, kdy je požádáme o účast na očkování, které je v jejich ordinacích pro děti běžné," dodala Matoušková.

Kapacita testovacích míst a laboratoří se zvyšuje každý týden

Odběrová místa, pět nemocnic a výjezdový tým, to všechno jsou zdroje, odkud putují do tří laboratoří vzorky k vyšetření PCR metodou. Do orlickoústecké i pardubické laboratoře dorazily tento týden dva zapůjčené přístroje, které se využívají k automatizaci vyhodnocování vzorků, tzv. cyklery.

„V Pardubicích je současná maximální kapacita 1200–1300 vzorků na PCR, jakmile uvedeme do provozu nový stroj, zvedne se přibližně na 1400–1500 vzorků,“ vysvětlila Eva Zálabská, primářka oddělení klinické mikrobiologie v Pardubické nemocnici. Druhý takový přístroj si vypůjčila laboratoř v Ústí nad Orlicí.

„Do ostrého provozu bychom jej měli uvést příští týden, naše kapacita se tak zvedne o dalších 200 vzorků,“ vypočítala Jiřina Jirešová, primářka oddělení lékařské mikrobiologie Orlickoústecké nemocnice. Zbývající kapacitu přibližně 500 vzorků denně pak zpracovává laboratoř oddělení infekční diagnostiky v Litomyšlské nemocnici.

Jak na jednoduchém příkladu chápat, že očkování funguje. Jak chápat podobný podíl očkovaných a neočkovaných v nemocnicíchZdroj: internet

Kapacita odběrových míst se od začátku listopadu zvyšuje každý týden. Kdykoliv se ale nová místa objeví, jsou okamžitě obsazena zájemci. "Nemocnice se plní a dál budou, protože podíl pozitivity vyšetřených vzorků je vysoký, takže se to dá předpokládat. Laboratoře začaly fungovat ve dvousměnném režimu, pořídily nové přístroje, personál je však pořád stejně početný a úkoly mu přibývají,“ podotkla Lucie Bareková, ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje.

Na odběrových místech v Pardubicích a v Litomyšli přesto tento týden opět protáhli provozní doby. Ostatní odběrová místa získala kapacitu úpravou poměrů mezi antigenními a PCR testy. „Další volná místa získáme od příštího týdne ve Svitavách, kde začneme odebírat vzorky pro PCR vyšetření, laboratorně je v příštím zpracují laboratoře v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí, od následujícího týdne předpokládáme zpracování výhradně v Ústí nad Orlicí,“ uzavřela Bareková.

Svitavské PCR odběrové místo začne fungovat od pondělí 29. listopadu, v systému Reservatic už jsou uvolněny termíny pro přihlašování.