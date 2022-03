Dodal, že Hamzův park, který léčebnu prostupuje, se již chystá na jaro a měl by přinést těžce zkoušeným lidem i trochu potěchy. "Do naděje nového jara se ale chystá i lůžkový pavilón C, který bude především opraven a zateplen v rámci Evropských fondů pro tyto účely. Stavaři mají krátký čas do letošní zimy a do práce se pustili opravdu energicky," uvedl.