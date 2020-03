Zákonodárci zřejmě uznali, že zařízení poskytující následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči provoz přerušit nemůže. Do lužské léčebny totiž míří pacienti většinou z nemocnic, kteří například prodělali mozkovou mrtvici anebo jsou po úrazu. Takoví lidé nemohou být propuštěni domů, potřebují další odbornou rehabilitační péči.

„Jsem rád, že ministerstvo zdravotnictví zvážilo význam naší práce a vrátilo vše do starých kolejí,“ uvedl včera ředitel Hamzovy léčebny Václav Volejník.

Areál s obrovským parkem je kvůli případnému šíření koronavirové nákazy uzavřen, dovnitř se dostanou jen lidé s oprávněním. Na vše dohlížejí kamery umístěné u hlavního a nyní jediného vchodu. „Bohužel se už našli ti, kteří nařízení nerespektují – už jsme opravovali díru v plotě,“ řekl Václav Volejník.

Před příjmem do léčebny pacienti absolvují vyšetření a podepisují prohlášení, podle kterého si nejsou vědomi, že přišli do kontaktu s možným šiřitelem koronaviru. Měli by mít i případné testy z nemocnice. Musejí se bohužel připravit na to, že nemohou přijímat návštěvy ani chodit na procházky do města.

Naštěstí má léčebna překrásný park s arboretem, jehož patronem je botanik Václav Větvička. „Mohou se procházet anebo si posedět v kavárně. Domluvili jsme se rovněž s provozovatelem prodejny potravin Kubík, která stojí hned u hlavního vchodu. Naši pacienti tam mohou nakupovat vždy hodinu dopoledne a hodinu odpoledne. Tento čas je vyhrazen jen pro ně,“ dodal Václav Volejník. Přidal rovněž poděkování všem zaměstnancům za jejich obrovské pracovní nasazení v této nelehké době.