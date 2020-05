Dobrá zpráva dorazila z Hamzovy léčebny v Luži. Hamzův park a arboretum je od středy 20. května opět otevřen veřejnosti.

Hamzova léčebna | Foto: Archiv

Zákaz návštěv způsobený protiepidemickými opatřeními léčebna zruší od pondělí 25. května. Platit ale má speciální režim. Jsou stanoveny návštěvní hodiny - od pondělí do pátku od 15 do 17 hodin, o víkendech a svátcích mohou lidé za svými blízkými přijít od 9 do 11 a od 14 do 17 hodin.