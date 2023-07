/TIPY NA NEJLEPŠÍ ZMRZLINU V OKOLÍ/ Lidé mají stále v paměti výtečnou vanilkovou zmrzlinu, která se prodávala na vlakovém nádraží v Pardubicích. Plný kornout lahodné chuti si dopřávali nejen cestující, ale i ti, kteří si už vytvořili určitý návyk na sametově jemnou točenou porci plnou smetany a pravé vanilky. Pamětníci mohou ve vzpomínkách vrátit čas ve Slatiňanech, kde rodina Málkova sice nabízí mnoho druhů zmrzliny, ale právě ta vanilková patří mezi nejoblíbenější.

Ať je horko nebo chladno, lidé si cestu k Málkům najdou. | Video: Romana Netolická

Kdo ochutná, vrací se stále. Lidé neváhají jet i desítky kilometrů, aby si poseděli na lavičkách pod slunečníky a vychutnali si ledové osvěžení. A nejde jen o rodiny s dětmi, cestu do Slatiňan k Málkům už dlouho absolvují třeba motorkáři, kteří na svých projížďkách zastávku před zmrzlinovým barem berou jako tradici.

Už je to třicet let, co místní podnikatel Martin Málek postavil před svým obchodem dřevěný stánek na travnaté ploše a začal prodávat zmrzlinu. Lidé si nejprve zvykali, ale nakonec se věhlas díky velkým porcím a přijatelné ceně rozšířil po širokém okolí. Po jeho smrti v prodeji zmrzliny pokračuje manželka Monika, syn František a celá rodina. Neustrnuli v tradičních příchutích, ale stále se snaží experimentovat a objevovat nové příchutě, které by zvědavé zákazníky mohly přilákat. A daří se jim to.

"Nabízíme domácí sorbety, zejména malinové nebo jahodové jsou velmi oblíbené. Ale někteří rádi ochutnají třeba další vodové zmrzliny z manga nebo maracuji," říká František Málek. Smetanové zmrzliny většinou Málkovi nakupují, oblibu získala například příchuť likérové špičky. "Ale sázíme na svou kreativitu, takže nabízíme kromě ovoce i naši skořicovou, okurkovou, makovou nebo švestkovou," popisuje František Málek.

Každý týden na facebookových stránkách se zákazníci dozvědí, co bude na zmrzlinovém "čepu". A sami dávají návrhy, co by si přáli. Každopádně si mohou vybrat ze třinácti příchutí, což člověka, který k Málkům přijde poprvé, může lehce překvapit a přimět k velkému rozhodování.

Firma se nebrání velkému množství nabídek, které od různých společností přicházejí. "Obchodníků sem jezdí hodně a my rozhodně nejsme nikomu zaprodaní. Každý rok něco vyzkoušíme od českých výrobců a nebráníme se ani nabídkám ze zahraničí, využili jsme i tu z Itálie, která je vyhlášená svou zmrzlinou. Něco se ujme a když ne, tak to vyřadíme. Nejsme nikomu zavázáni," pokračuje František Málek.

Někteří lidé tvrdí, že u Málků jsou velmi nízké ceny. Ale i na to má František svou odpověď. "Domácí zmrzlina z ovoce je často levnější, než ta kupovaná z prášku. Když umíme koupit levně ovoce, snažíme se, aby byla zmrzlina dostupná pro všechny - zejména pro rodiny z dětmi."

Kdo o víkendu zavítá do Slatiňan k Málkům, pozná, že kvůli velkému množství zákazníků si nemůže nikam sednout, aby si vychutnal zmrzlinu v kornoutu. Místa je zkrátka málo. Ale to se za pár dní změní. Nad zmrzlinovým barem, který je spojen s vinotékou, je už dokončené posezení s vyhlídkou. Je v něm dostatek stolů obklopených květinami, u kterých bude zmrzlina vysoké kvality bezesporu chutnat.

Máme pro vás tip, bude vám možná trochu zle, ale určitě si užijete hodně legrace a uvidíte hezkou přírodu a nádherná místa. Dnes, 21. 7. 2023, jsme se vydali na ochutnávku točené zmrzliny v okolí Chrudimi, pomohla nám aplikace www.mapy.cz kategorie zmrzlina. V lékárně jsme si koupili LAKTAZYM a připravili si tabulku hodnocení, která obsahovala následující kritéria:

1. Obsluha

2. Krása okolí

3. Struktura

4. Vzhled

5. Chuť

6. Cena

Na každém místě jsme si objednali jednu malou míchanou zmrzlinu a začali hodnotit na škále 1 – 5, čím více bodů, tím lépe. Pravidlo bylo objednat první dva nabízené druhy.

Navštívili jsme 13 míst: Chrudim Kaufland, Slatiňany (druhá strana než Málek), Nová Ves, Seč (náměstí), Lichnice, Třemošnice, Žleby, Přelouč, Břehy, Živanice, Rybitví, Mikulovice, Chrudim (u divadla ve dvoře).

Ochutnali jsme 10 vanilkových, 3 citrónové, 2 čokoládové, kokosové a po jedné rybíz, řecký jogurt, malina, jahoda, pistácie, zelené jablko, maracua, šmoula, slaný karamel a vlašský ořech.

Cena se pohybovala od 28 Kč do 39 Kč, v tabulce se objevily všechny hodnoty od 0 po 5. No a které místa dopadly nejlépe? To si zjistěte sami. Za nás Slatiňany, Živanice a Mikulovice.

Tereza Sommersová