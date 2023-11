Lidé se obávají prvního prosince, kdy bude na některých odděleních nemocnic méně lékařů. „Sto procent lékařů dětského oddělení naší Svitavské nemocnice dalo výpověď z přesčasové práce. Mimo to dalo výpověď i sto procent lékařů z interního oddělení Svitavské nemocnice. V podstatě ji dali lékaři napříč celou nemocnicí. Jestli se 'něco' nestane, bude to obrovský průšvih,“ vyjádřila obavy Markéta ze Svitav, která se obrátila na redakci Deníku.

"V polovině listopadu podalo v Nemocnici Pardubického kraje výpovědi z dohod o zajištění péče mimo pracovní dobu 37 procent lékařů. Nemocnice v současné době vyhodnocuje dopady na provoz jednotlivých oddělení na měsíc prosinec,“ sdělila mluvčí krajských nemocnic Kateřina Semrádová. Nemocnice se podle ní snažila činit takové kroky, aby minimalizovala negativní dopady na péči o pacienty. „Většina výpovědí byla zaměstnavateli předána až k datu 15. a 16. listopadu. Minimální dobu 14 dnů pro jejich podání tak lékaři v krajských nemocnicích využili téměř beze zbytku,“ doplnila Semrádová.

Dva lékaři dali výpověď. Situace na interně ve Svitavách je opět dramatická

Od prosince tak vedení krajských nemocnic zvažuje, že přejde na směnný režim. Lékařům, kteří vypověděli uzavřené dohody, nemocnice předala písemné vyrozumění o změně pracovního režimu.

„Tam, kde to situace dovolí, je nejpravděpodobnějším scénářem přechod do směnného provozu. Konkrétní podoba dopadu protestu do provozu nemocnice by měla být známa v průběhu tohoto týdne. Vedení jednotlivých nemocnic se ještě pokusí s jednotlivými lékař promluvit i a požádat je, aby svůj krok znovu zvážili,“ vysvětlila mluvčí nemocnic.

Už teď je jasné, že důsledkem protestu bude omezení provozu ambulancí, odborných poraden i plánované péče. Otázkou však je, v jakém rozsahu to nakonec bude. „V některých nemocnicích může na odděleních s už tak složitou personální situací dojít i k uzavření lůžkových oddělení. Z tohoto důvodu jsme zřídili pracovní skupinu, která situaci monitoruje, průběžně vyhodnocuje a přijímá opatření,“ upozornila Semrádová.

Složitou situací ve zdravotnictví se zabývají i radní Pardubického kraje. „Jsme připraveni okamžitě reagovat, jednat s lékaři, vyjít jim vstříc, nicméně rádi bychom, aby i lékaři vnímali, že to je i na nich, protože bez nich se bohužel neobejdeme. Etika a morálka by v tuhle chvíli měla být jako jedna z prvních, které půjdou na řadu v přemýšlení o tom, jestli dám, nebo nedám výpověď,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek doufá, že úterní jednání budou úspěšná. „Přijdeme s jasnými návrhy na tripartitu. Rámec je dán sedmi až osmi miliardami, které se dají dát do mezd všech zdravotníků a zaměstnanců ve zdravotnictví, všechno ostatní už je problém a někde by mohlo hrozit omezení péče,“ informoval minulý týden ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.