Nedělní vzpomínka na obyvatele osady Ležáky byla stejně jako vloni důstojná, obešla se bez slov a gest zapálených řečníků, kteří v minulosti přijížděli do pietního území s hlavním úmyslem: zviditelnit se. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová ani ministr kultury Lubomír Zaorálek nebo pozvaní zástupci politických stran se mikrofonu nechopili, jen položili věnec k pomníku Kniha obětí.

Pietní akt v Ležákách | Video: DENÍK/ Romana Netolická

Modlitba za ležácké rodiny, píseň Chválím tě, země má v podání pěveckého sboru Zvoneček ZUŠ Slatiňany, pár vět ředitele Památníku Lidice a Ležáky Eduarda Stehlíka a zapálení Ohně (bez)naděje. To je vše, tečka. "Je to nádhera, tak to má být. Za totality tudy při pietním aktu řvaly závody motorek, dokonce i kolotoče tady byly," vzpomínal na minulost dvaaosmdesátiletý pan Josef, který přijel uctít památku vyvražděných ležáckých kameníků a jejich rodin.