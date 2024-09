Lidé hodně hovoří o tom, že je na vině narušená hráz. Ale to pravda není. „Je to její celkovou nedostatečností, která je problémem již řadu let. Koryto, které navazuje na bezpečnostní výpusť, nestíhá zejména při silném dešti odvádět vodu z údolí, což způsobuje rozlévání potoka Ležák do pietního území. V rámci připravovaného projektu je proto jedním z klíčových faktorů právě rozšíření koryta potoka a zvýšení kapacity bezpečnostní výpusti," řekla Deníku zástupkyně ředitele Památníku Lidice Jana Chourová Plachá.

Když přišla záplava Ležáků v roce 2021, Památník Lidice začal situaci kolem hráze rybníka Ležák intenzivně řešit. Bohužel se hned v počátcích ukázalo, že hráz formálně neexistuje, a proto se cesta k její rekonstrukci významně prodloužila.

„Neexistoval geometrický plán a hráz nebyla vůbec zapsána v katastru nemovitostí. Přes řadu administrativních překážek se nám podařilo geometrický plán dokončit, hráz do katastru nemovitostí zapsat coby vodní dílo a identifikovat spoluvlastníky pozemků, kterých se stavba rovněž dotýká," řekla zástupkyně ředitele.

Památník Lidice ve spolupráci s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny a s příslušným orgánem památkové péče připravil a v loňském roce dokončil projektovou dokumentaci. V současné době je projekt připraven a finalizuje se žádost o vydání stavebního povolení.

„Zároveň čekáme na vypsání odpovídajících dotačních titulů, ze kterých bude možné hradit samotnou rekonstrukci. Dle předběžných odhadů projektu se celkové náklady budou pohybovat kolem 12 milionů korun, které bychom rádi hradili částečně z dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny a částečně z dotace od zřizovatele, Ministerstva kultury ČR. S oběma subjekty jsme v aktivním jednání," dodala Jana Chourová Plachá.