Společně s herečkou Zdeňkou Žádníkovou jste stál u zrodu nadačního fondu, který se mimo jiné věnuje nástěnné výmalbě českých nemocnic. Jak jste se seznámili?

Před lety jsem se věnoval výrobě malovaného nábytku. Můj syn s několika kousky odjel na výstavu do Prahy a potom mi volal: "Je tady nějaká herečka a koupila si truhlu". Tenkrát byla velmi populární díky roli v seriálu Rodinná pouta, a tak se kolem ní nahrnulo dost lidí. "Vrátila se a skoupila všechno," hlásil mi syn. A nakonec jsme se setkali osobně - chtěla totiž další věci do domu, který s manželem zařizovali. Okamžitě jsme si porozuměli a domluvili se na projektu, který začal v Chrudimské nemocnici na dětském oddělení. Zdeňka má tři dcery a syna a ví, jak je hospitalizace pro nejmenší pacienty nepříjemná. A tak se bílé stěny oddělení proměnily v živé malby, které děti zaujmou a zlepší jim náladu. Už se známe patnáct let a klape nám to.

Co si mám představit pod pojmem živá malba?

Obrazy jsou nejen dekorativní, ale i interaktivní a ozvučené. Postavičky jsou jakoby v pohybu, je tam určitý děj. Toto funkční médium může rozvíjet třeba jemnou motoriku. Využíváme ho hlavně pro autistické děti.

Vaše práce je vidět na stěnách mnoha českých nemocnic. Můžete některé jmenovat?

Je to skutečně napříč republikou. Chrudim, Pardubice, Čáslav, Jičín, Ostrava, Hradec Králové, Strakonice, Havířov, Prostějov, Liberec a další. Máme pořadník na dva roky dopředu. A nejde jen o dětská oddělení nebo pavilony. Zajímavá byla například práce na oddělení paliativy pro řádové sestry Boromejky pod Petřínem.

V poslední době máte hodně práce ve Fakultní nemocnici v pražském Motole. Tento týden tam představíte projekt výtvarné proměny.

Ano, bude to ve středu odpoledne v prostorách dětského urgentního příjmu a dětské kartotéky. O týden později se Zdeňkou a sponzory představíme proměnu tamního oddělení ORL.

Vy ale spolupracujete s další krásnou ženou - spisovatelkou Bárou Nesvadbovou…

Už dva roky spolu děláme komiksy do motolského časopisu. Ona napsala pohádkovou knížku o psovi Garpíškovi, kterou překlápíme do komiksové podoby. Motolem projde deset tisíc lidí denně, čtenářů tudíž máme hodně. Časopis je veřejně přístupný pro personál i pacienty. Teď mají o příběhy Garpíška zájem dvě velká nakladatelství, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Spolupráce s Bárou mě velmi baví. Učíme se od sebe navzájem, nikdo z nás není dirigent. Je to báječný partnerský vztah.

Vraťme se k Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové. Ten má, zdá se, štěstí na sponzory.

Řekněme to takhle: ať děláme s kýmkoliv, nehraje se levá. Sponzor si spočítá, kolik dal do projektu peněz a podívá se, za co se utratily. Ještě se nám nestalo, že by někdo řekl, že je práce předražená. Přitom třeba v Motole jde o gigantické zakázky, obrovské vstupní prostory.

Ale když jde o velkou firmu, požaduje jistě na vaší výmalbě reklamu.

To je zajímavé, že i ti největší sponzoři nechtějí mít na zdi velký reklamní plakát. Většinou pověsíme cedulku velikosti A3 s názvem firmy anebo, což se také stává, je logo nebo název zakreslen přímo do malby. Oni nás podporují rádi a nestojí o velkou propagaci. To jsme rádi, protože bychom to se Zdeňkou také nechtěli. Ale nemáme jen velké sponzory. Jsem rád, že nás podporují i malé firmy z našeho regionu a dělají to s nadšením. Lidi mají mylnou představu, že si to podnikatelé odepíšou z daní, takže na podpoře projektu vlastně vydělávají, ale to hloupost. Když si chce firma něco odepsat z daní, tak si koupí auto, které jí zůstane. Z naší podpory skutečně finanční výhodu nikdo nemá.

Je to už pár let, co vás požádalo krajské ředitelství Policie ČR o výmalbu. O co šlo?

Byla to výslechová místnost pro děti v Pardubicích. Citlivým způsobem lze prostřednictvím obrázků hodně zjistit, o to tam jde. Místností už prošlo hodně dětí, využívá se, funguje to, máme zpětnou vazbu. Bylo mi ctí tuto zakázku odvést.

Na svých webových stránkách představujete nejen malby, komiksy, výukové materiály, ale i malovaný nábytek nebo dřevěné sochy. Jak to všechno můžete stihnout?

Sochy už jsou minulostí. Pravda je, že člověk musí být ve výtvarném prostoru víc rozkročený, jde o to přežít, když se rozlomí jedna noha. Já nejsem vystudovaný výtvarník, dokonce mě ze školy vyhodili, ale potom se mé ego srovnalo, když jsem udělal animátorské zkoušky ve studiu Bratří v triku na Barrandově. A nyní se mi překvapivě hlásí absolventi akademie se žádostmi o spolupráci. U nástěnných maleb to však příliš nefungovalo přestože byli velmi šikovní, ale velmi rychle je zajímalo, kolik budou mít peněz, jaká bude jejich pracovní doba a tak. Mezigenerační spolupráce však velmi dobře funguje i při konzultaci nápadů, zpracování grafiky nebo vizualizací.

Máte pomocníka v rodině?

Ano, syn Martin je zdatný grafik, občas se potkáváme při nějaké práci. Pro Chrudim jsme společně vytvořili tři plakáty festivalu Loutkářská Chrudim a s tím související grafiku. Jeho grafické návrhy nám otevřely cestu pro spolupráci s Fakultní nemocnici Motol. Pomáhá mi s komiksy a dělá grafické návrhy pro velké prostory, vizualizace. On má jiný pohled než já, občas se přátelsky pohádáme, ale myslím, že z toho vypadávají docela zajímavé věci. Teď spolu připravujeme obrovský projekt pro Motol, který bude zaštítěn nemocnicí a jejími lékařskými kapacitami. To je práce mimo nadační fond, vše je teprve v počátku.

A jak se vám pracuje ve Slatiňanech? Váš rukopis ve Švýcárně je nepřehlédnutelný.

Se starostou města Ivanem Jeníkem dělám rád, nyní připravujeme v těchto krásných prostorech společně velkou expozici, která bude věnována Schmoranzovi. Těším se.

Práce máte ve svém ateliéru v Chacholicích i v terénu nad hlavu a odpočívat se musí. Jak relaxujete?

Absolutní štěstí prožívám s mojí krásnou manželkou Jitkou, jezevčíkem Čipem a vnučkou Elenkou. Rodina je prostě nejvíc.