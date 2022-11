V uplynulých dnech chrudimský výtvarník zahájil projekt ve 250 kilometrů vzdálené Opavě. Tentokrát se ale jeho dílo soustředí na nejstarší generaci v Geriatrickém a doléčovacím oddělení Slezské nemocnice. To se už u vstupu na chodbě proměnilo, a to díky nástěnným malbám s motivy opavských památek. "Opava je krásná, já jsem ji dosud neznal. Když jsem město s manželkou procházel v čase příprav, zjistil jsem, že je tady spousta vhodných námětů k realizaci, proto nápad pracovat s tématy památek Opavy. Vznikl tak koncept, na kterém jsme pracovali s paní primářkou a paní vrchní sestrou zdejšího oddělení. Pak vznikl název Opava na dlani,” přiblížil Škrlík.

Vedení špitálu jeho práci ocenilo. "Mnozí pacienti se tam zastavují a obdivují malby. Věřím, že zkrášlené prostředí bude bez výjimky těšit všechny příchozí," poznamenal ředitel Slezské nemocnice v Opavě Karel Siebert.

Malby pomáhají pacientům

Výmalby na stěnách geriatrického oddělení mají velký psychologický efekt. Staří lidé se totiž mohou vydat na virtuální procházku například k muzeu nebo k Minoritskému klášteru, aniž by si uvědomili, že trénují chůzi třeba i po schodech. Nástěnné obrazy Škrlíka jsou zhotoveny z fasádních barev, které výtvarník posléze přelakuje. Tím se stanou omyvatelnými dezinfekčním roztokem.

Projekt ve Slezské nemocnici v Opavě bude dál pokračovat.Zdroj: Slezská nemocnice Opava

Nová osobnost města Chrudim si podle blahopřejných reakcí na sociálních sítích ocenění zaslouží díky své pracovitosti a skromnosti. "Bylo mi ctí předat ocenění Osobnost roku města Chrudim v oblasti kultury Liboru Škrlíkovi. Děkuji za vaši práci, kterou rozdáváte radost nejen dětem," vzkázal starosta František Pilný a dodal, že výtvarník by měl městu pomoci s jednotným vizuálním stylem, který je mnohým Chrudimákům od samého jeho počátku solí v očích.

Libor Škrlík má obrovský výtvarný dosah po celé republice. Například už čtvrtým rokem píše a kreslí komiksy pro časopis Motol in, který vydává Fakultní nemocnice (FN) v pražském Motole. Letos se chopil nového formátu s názvem Veselá prevence, který vznikl ve spolupráci s dětským urgentem FN Motol a Městskou policii Pardubice. Do Motola jezdí Škrlík už dlouho a jeho obrazy poutají pozornost hned na několika odděleních, zejména těch, ve kterých se léčí děti. Třeba v září měl za úkol pomalovat 40 metrů čtverečních stropu dětského urgentu. "Po dobu deseti dní jsem stál deset hodin denně na štaflích s vyvrácenou hlavou. Podařilo se to v limitu," komentoval s úsměvem náročnou práci chrudimský výtvarník, jehož výstavu U Mlsného pecivála mohou lidé zhlédnout do 12. listopadu.

Libor Škrlík (* 25. září 1966 Chrudim) je český výtvarník, známý především jako autor nástěnných maleb v dětských odděleních nemocnic.



Pochází z Chrudimi, kde vystudoval gymnázium a posléze dějepis a pedagogiku v Hradci Králové. Pracoval jako vychovatel a učitel, ale od roku 2000 se věnuje výhradně výtvarné tvorbě.



Z výtvarných aktivit u Škrlíka převládají nástěnné malby, které v současné době tvoří převážně pro Nadační fond Zdeňky Žádníkové (nemocnice v Praze, Prostějově, Hradci Králové, Pardubicích, Liberci, Znojmě). Vedle toho najdeme jeho malby i v mateřských a základních školách, ale například i na stěnách výslechové místnosti Policie ČR v Pardubicích. Jedná se vesměs o promyšlené koncepty, které mají jednak zlidštit atmosféru nemocničního prostředí, ale zahrnují také specifická témata daného místa, například jeho pamětihodnosti, slavné rodáky, pověsti a pohádkové postavy.



(Zdroj: Wikipedie)