Fronta na boty, další u papírnictví, nakoupit zásoby potravin a pak ještě vyrazit na výlet. Lidé v Pardubickém zareagovali na vyhlášená opatření vlády a v sobotu ráno vyrazili na nákupy. Jiní se ještě rozhodli vyrazit do hor na běžky nebo jen na výlet.

Sešity, barvy, bloky... Lidé stáli fronty u papírnictví v Litomyšli. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Deset hodin dopoledne, u papírnictví v Litomyšli se tvoří fronty. „Potřebuji nakoupit dětem sešity, čtvrtky, barevné papíry a temperky. Od pondělí mi doma zůstane druhák a navíc ještě pětiletá dcera, která chodí do školky. Musím jim vymyslet zábavu a syn má i distanční výuku výtvarky,“ říká Jana Dvořáková a v ruce drží seznam, co potřebuje nakoupit. Minimálně tři týdny totiž zůstanou papírnictví uzavřená. Rodiče dětí míří také do prodejen s obuví. Blíží se jaro a dětem přes zimu vyrostla noha, takže je nejvyšší čas sehnat nové boty. Výjimečně proto otevře obchod s dětskou obuví v centru České Třebové i v neděli. „Budeme mít otevřeno i v neděli od 14 do 17 hodin. Bude to poslední možnost nakoupit obuv s vyzkoušením,“ informovala prodejna Botičky – pro malé a velké lidičky na své facebookové stránce.