„Město uvolnilo na okamžitou pomoc čtvrt milionu korun, na účtě sbírky je momentálně 88 tisíc. Už víme, že nám pošle padesát tisíc korun naše partnerské město Bechyně,“ uvedl včera heřmanoměstecký starosta Josef Kozel.

Peníze budou směřovat k postiženým rodinám, pět z nich přišlo o veškeré vybavení bytu. „Obrazně řečeno, zůstaly jim trenýrky a tričko. Nejsme Troubky, ale věřte, že škody jsou značné,“ dodal starosta Kozel.

Sbírku vyhlásil i chrudimský oblastní spolek Českého červeného kříže. Lidé prozatím poslali třicet osm tisíc korun. „Peníze pošleme do nejvíce postižených obcí, a to do Míčova – Sušice a Vápenného Podola. Primárně podpoříme rodiny, která se dostaly kvůli škodám způsobených vodou do těžké životní situace. Například jde o matky samoživitelky či seniory,“ říká předseda oblastního spolku ČČK Vratislav Příhoda.

V samotném Vápenném Podole také vyhlásili veřejnou finanční sbírku. Velká voda v této obci způsobila škodu za jedenáct milionů korun.