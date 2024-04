Lidé plýtvají jídlem. Hlinečtí vyhodili párky, sušenky i velikonočního beránka

Lidé stále neumí třídit odpadky. O tom svědčí nedávný rozbor toho, co obyvatelé Hlinska vyhodili do kontejnerů určených pro směsný komunální odpad. Jak ukázal rozbor, polovina vyhozených věcí tam nemá co dělat.

Padesát procent vyhozených odpadků do kontejnerů na směsný odpad nepatří. | Foto: Město Hlinsko