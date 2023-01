Podle mluvčího kraje Dominika Bartáka byla k 16 hodině volební účast v Pardubickém kraji okolo 20 procent a postupně rostla.

Prezidentské volby



Volební místnosti lidé najdou ve veřejných budovách podle místa bydliště. Od volební komise příchozí volič dostane prázdnou obálku s úředním razítkem, do níž vloží hlasovací lístek preferovaného kandidáta bez písemných úprav. Případné přeložení nebo natržení lístku platnost hlasu neovlivní.

"Z volebních místností nemáme hlášené žádné komplikace," dodal Dominik Barták.

„Od svých osmnácti let chodím volit při každých volbách. A měli by chodit všichni, je to přece důležité,“ řekl Pardubák Václav, který byl jeden z prvních voličů.

Volit může v Česku letos přes osm milionů lidí. Jen v Pardubickém kraji zhruba 400 tisíc voličů. Podle odborníků jsou ale prezidentské volby rychlejší na zpracování. Výsledky by tak měly být známy do sobotního večera. Současné hlavě státu pak vyprší mandát 7. března.

Lidé, kteří jsou momentálně v karanténě, mohli hlasovat už ve středu v takzvaných drive-in volbách. V celém kraji však z auta odvolili jen čtyři lidé.

Zájem voličů

Obě minulá klání o prezidentský úřad doprovázel vysoký zájem voličů. Při poslední prezidentské volbě v roce 2018 volební účast v Pardubickém kraji v prvním kole dosahovala téměř 65 procent. Svůj názor tak přišlo vyslovit přes 265 tisíc lidí.

Nejvyšší volební účast , přes 66 procent, byla v okrese Ústí nad Orlicí, kde volilo více než 72 tisíc lidí. V krajském městě pak svůj platný hlas odevzdalo dokonce přes 85 tisíc lidí. Volební účast se zde tak v prvním kola vyšplhala na 65,35 procent.

Případné 2. kolo, kde voliči vybírají ze dvou kandidátů, kteří v 1. kole získali nejvyšší počet hlasů, se bude konat v pátek 27. a v sobotu 28. ledna.

Téměř stejná volební účast panovala i při historicky první přímé volbě prezidenta. V roce 2013 přišlo v Pardubickém kraji k urnám v prvním kole 64,86 procent oprávněných voličů.

Popularita přímé volby

Při rozhodování o hlavě státu bývá účast vyšší než v parlamentních volbách. Podle politologa Tomáše Lebedy stojí za popularitou přímé volby prezidenta fakt, že ji česká veřejnost dlouho poptávala. Dočkala se až po dvaceti letech od vzniku samostatné České republiky. „Osobní souboj je pro voliče vždy zajímavý, obsahuje víc než jen politický rozměr a dokáže společnost polarizovat,” přidal další argumenty Lebeda.

„Je to o reputaci prezidenta, má obrovský status, jedná se o emoční záležitost,” potvrdil sociolog Jan Herzmann.

Spolu s prezidentskými volbami se v Opatovicích nad Labem koná také místní referendum o stavbě průmyslové haly.