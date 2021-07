Lokalita Drachtiny poskytuje bydlení zájemcům, kteří si chtějí postavit dům. Parcely jsou zasíťované a jejich cena je 550 korun za metr čtvereční. Ke 34 pozemkům nyní přibydou další tři desítky a v budoucnu ve městě a jeho místních částech postupně vznikne dalších šestnáct zasíťovaných parcel. Hlinsko má v oblasti bydlení velké plány a na rozdíl od jiných měst chce mladým lidem poskytnout byty. „Chceme vytvořit dostupné bydlení, tedy byty nejlépe 2+1 a 3+1 o velikosti zhruba od 55 do 85 metrů čtverečních," uvedl starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Studii už obdržel zadavatel, který má za úkol zpracovat počet bytových domů v určené lokalitě, tedy celkové uspořádání včetně parkování. "O případném nezájmu vůbec neuvažujeme, bytů je v Hlinsku a širokém okolí nedostatek. Ne všichni si mohou hned dovolit rodinný dům, proto nestačí jen nabízet stavební parcely," zdůraznil Krčil.

O snaze Hlinska zastavit odliv obyvatel nabídkou levného bydlení jsme psali již před pěti lety:

"Dojíždět za prací je už naprosto normální. Hlinečáci jezdí do nedalekého Ždírce, Chrudimi, Pardubic i do vzdálenějších měst. Pochopili, že u nás stále roste občanská vybavenost - máme nové autobusové nádraží, koupací biotop, budujeme sportovní halu, obnovujeme učňovské školství," vyjmenoval výhody Hlinska starosta.

Vývoj počtu obyvatel HlinskaZdroj: ČSÚNabídka městských bytů může oslovit hodně mladých lidí. Soukromé pronájmy jsou drahé, pravidla schvalování hypoték jsou stále přísnější a mnozí je nedokážou splnit. "Mně by Hlinsko nevadilo, klidně bych se tam přestěhovala. Jediné, co mi vadí, je nadmořská výška, takže zimy jsou tam dlouhé. A já nejsem na sněhu dobrá řidička," nechala se slyšet třicetiletá Aneta z Pardubic, která žije s přítelem a dcerkou v pronajatém bytě. "Měsíčně dáváme za bydlení sedmnáct tisíc korun, což je hodně. Městský byt by byl jistě levnější," podotkla Aneta.

Hlinsko je s ambiciózním plánem postavit do čtyř let sto nových bytů a připravit dalších padesát stavebních parcel v Pardubickém kraji ojedinělé. Jiná města často sázejí spíše na developerské projekty soukromých firem.