Jedna petice vznikla v chrudimské místní části Markovice. První varianta obchvatu totiž vede pouhých pětadvacet metrů od obytného domu, což tamní lidé odmítají.

„Tento návrh původně nepočítal s napojením na průmyslovou zónu, které je pro nás prioritou. Nyní už s ním počítá, ale navíc v tomto místě stále existuje železniční trať do Heřmanova Městce, kterou chce mít Správa hmotných rezerv jako záložní a trvá na ní. Tím by se všechno zkomplikovalo. Petici jsme v radě města podpořili a budeme proti návrhu první varianty obchvatu vystupovat,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný.

Druhý návrh obchvatu se odklání od Markovic a zhruba z jedné poloviny obkružuje Bylany. To se ale nelíbí tamním obyvatelům, kteří by se ocitli v jakémsi dolíku pod úrovní silničního obchvatu.

Třetí možnost, kudy vést trasu, počítá s napojením na chrudimskou průmyslovou zónu, nezasahuje do území Bylan, ale vede mezi obcemi Bylany a Třibřichy. A tentokrát jsou proti právě lidé z Třibřich jsou proti, což dokládají založením spolku Naše Třibřichy a peticí.

„Následkem výstavby bude zničení jediného koutu přírody, který máme u Třibřich, nárůst silniční dopravy, navýšení hluku, prašnosti, zhoršení ovzduší, zabrání zemědělské půdy, znehodnocení movitého majetku občanů v dotčených lokalitách a rovněž možnost dalšího rozšiřování průmyslové zóny, která bude mít ideální dopravní obslužnost,“ je napsáno v petici.

Severozápadní obchvat Chrudimě má propojit silnici I/17 od Bylan nebo Markovic se silnicí I/37 severně od města. Na "sedmatřicítku" se napojí v kruhové křižovatce u Vestce, kde je nájezd na stávající obchvat Chrudimě.

Někudy ale obchvat vést musí. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hledá variantu, která by mohla vyhovovat všem.

Ke zvážení je podle starosty Pilného trasa kolem Rozhovic, která by zároveň vyřešila obchvat Heřmanova Městce. „Tím pádem by se spojnice mezi Heřmanovým Městcem a Chrudimí vyřadila ze silnic první třídy a namísto ní by mohla vzniknout cyklostezka s cyklopruhy. Osobně bych se přikláněl k této variantě, která má rovné široké silnice bez zbytečných zatáček,“ dodal starosta Pilný.

ŘSD ale už má studii na přeložku silnice I/17 v tomto úseku hotovou, počítá jen s obchvaty Heřmanova Městce a Bylan.

Konečné rozhodnutí je právě na ŘSD jako investorovi, a na posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Výstavba severozápadního obchvatu by měla trvat šest až osm let, zahájení je ale stále ve hvězdách.