"Vždycky vezmu jen údaje do internetového bankovnictví a složenka letí do koše. Myslím, že v době QR kódů a ostatních bezhotovostních plateb je ten papír už přežitkem. Měli bychom šetřit naše lesy," poznamenala šestatřicetiletá Chrudimačka Monika Pokorná.

A takových lidí je zejména v mladší generaci hodně. Ale i v dnešní době existují lidé bez účtů, karet, telefonu a internetu, a to zejména mezi seniory. "Od letošního roku každá popelnice dostane svůj unikátní kód, takže budeme vědět, kdo za tuto popelnici platí, respektive kolik osob do ní hází odpad. Databáze zvládne evidenci automaticky. Složenky ale zůstanou, ty rušit neplánujeme," uvedl chrudimský starosta František Pilný.

Úřady ve městech a obcích, a to včetně Chrudimi, dávají lidem možnost úhrady poplatků přímo na pokladnách úřadů. V Hlinsku tuto možnost využívá dost obyvatel, ale domácnosti většinou platbu hradí přes internetové bankovnictví. "Každý plátce má svůj variabilní symbol, složenky už několik let do domácností nedoručujeme," potvrdil starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Podobně se chovají i v Morašicích na Chrudimsku se sedmi stovkami obyvatel. "Už dlouho máme zavedené platby po internetu. Na webových stránkách naší obce je číslo účtu a lidé pošlou peníze s patřičným variabilním symbolem. Když zapomenou, v květnu jim napíšeme ve vší slušnosti mail a oni to většinou ihned napraví," řekl starosta Roman Štěpánek.

Platby za odvoz popelnic se nezmění v Chrudimi, kde se na tom domluvila radniční koalice hned po komunálních volbách. Lidé se zvýšených poplatků nemusí obávat ani v Pardubicích nebo v Ústí nad Orlicí. Svitavy zdraží ze 780 na 828 korun za rok. Radikální krok učinilo město Chrast, kde budou muset poplatníci za svoz komunálního odpadu uhradit tisíc korun ročně. Zdražení schválili tamní zastupitelé napříč politickým spektrem. "Jsme si vědomi toho, že tento krok je velmi nepopulární. Ale i přes navýšení poplatku bude město doplácet přes milion korun z městského rozpočtu," zdůraznil starosta Vojtěch Krňanský.

Důvodů vedoucích ke zvýšení ceny je hned několik, ale v první řadě stojí skutečnost, že město Chrast nemá vlastní technické služby. Proto musí svoz odpadu řešit jako dodávku služby od odpadových firem, z čehož vyplývá i nemožnost příliš ovlivnit ceny. "Osobně věřím, že navýšení poplatku za svoz odpadu na osobu, které činí 35 korun měsíčně, není likvidační a odpovídá množství nejen vyprodukovaného odpadu, ale i zvyšujícímu se standardu poskytovaných služeb. Pro čtyřčlennou rodinu je navýšení 140 korun, což v dnešní době odpovídá zhruba krabičce cigaret nebo jednomu obědu v restauraci," dodal starosta.