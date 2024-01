/FOTO, VIDEO/ Ve Ctětíně proběhlo v pátek 12. ledna místní referendum, které těsnou většinou podpořilo plánované rozšíření skládky v sousedních Nasavrkách. Lidé ze Ctětína, Vranova, Ctětínka, Strkova, Bratroňova nebo z osady Kvítek se tak vyjádřili k rozšíření skládky do katastrálního území Ctětína. Skládka bude na katastrální území Ctětína zasahovat zhruba dvěma hektary, jde vesměs o lesní pozemky. Hlasování bylo vyvoláno částí obyvatel, kteří s rozšířením skládky nesouhlasí.

Hlasování proběhlo v obci Ctětín, která má 215 obyvatel a referenda se zúčastnilo celkem 122 voličů, a to od 14. hodin do 22. hodin. Poté došlo ke sčítání voličských hlasů. Výsledek byl těsný ve prospěch rozšíření skládky, a to s celkovým počtem hlasů pro rozšíření 65 hlasů, proti bylo 57.

„Myslím si, že názory jsou různé, jedni jsou pro a druzí proti. Jedná se celkově asi o 5 hektarů převážně lesních pozemků a na území obce Ctětína to má být zhruba polovina. Záleží, jak občan odpoví na tu otázku, jestli by ta obec měla dělat vše proto, aby tomu zabránila a jaké potom budou kroky té obce,“ Deníku řekl předseda komise Milan Velich.

„Určitě s tím nesouhlasím. Víte, co to může všechno způsobit. Bojíme se, že tu bude větší prach, zápach, a hlavně to může znečistit spodní vody,“ Deníku řekla obyvatelka Bratroňova.

„Vedle nasavrcké skládky žiji skoro 50 let. Nikdy jsem s ní neměl problém a doufám, že ani do budoucna nebude žádný. Co se týká toho problému, že by se mohlo něco přihodit, nevěřím tomu. Za ta léta nevím o tom, že by se tam něco stalo. Můj názor je takový, že obec Ctětín z toho bude mít jenom prospěch,“ nechal se slyšet obyvatel Ctětína, který si nepřál být jmenován.

Skládka do současné doby nezasahovala do katastru obce Ctětín, což by se po rozšíření mělo změnit. Již v minulosti někteří obyvatelé těchto obcí a osad vyjadřovali svůj nesouhlas s rozšiřováním skládky v Nasavrkách.

Hranice katastrálního území obce Ctětín a poloha skládky v Nasavrkách (bod 1) - pro lepší rozlišení rozklikněte:

