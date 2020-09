Lidé z Chrudimska v izolaci či karanténě mají volit na letišti

Osoby v karanténě nebo v izolaci z chrudimského okresu mohou využít ve volbách do zastupitelstva Pardubického kraje hlasování z vozidla, a to ve středu 30. září od 7 do 15 hodin.

Ilustrační foto - volby | Foto: Deník / Lucie Kotrbová