Lidé z Hlinska, Skutče a Poličky utíkají do měst. Nabídka bytů nikde nepomáhá

Málo mimin, hodně odstěhovaných lidí do větších měst a nejnižší počet obyvatel za jedenáct let. Polička má za sebou náročný rok. Radní nyní hledají cesty, jak do města přitáhnout zejména rodiny s dětmi. Spoléhají i na firmy, které chtějí v Poličce stavět bytové domy. Podobně jako Polička je na tom například nedaleké Hlinsko nebo Skuteč, taktéž města na Vysočině, daleko od větších aglomerací. Méně dětí se však rodí v celém Pardubickém kraji, vloni počet novorozenců nepřekročil hranici čtyř tisíc.

Poličské náměstí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Bohuslav Stehno