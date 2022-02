Zdá se, že nejpalčivější problém je u autobusového nádraží a v podchodu, který je díky blízkosti školy hodně frekventovaný. „Kdyby se něco stalo, nemáte šanci se tam dokřičet pomoci. Je tam stále někdo schovaný, většinou opilec, protože tam neprší. Vždy přemýšlím, kudy se dostat domů, když je tma. Ten podchod je fakt neštěstí,“ uvedla Ivana, jedna z diskutujících na facebooku.

A přidali se i jiní. „Okolo nádraží bych dala aspoň pět kamer. Nejhorší je, když opilá ženská celou noc sedí na lavičce u nádraží a řve. Přijela policie, pravděpodobně jí domluvila, ale ona pokračovala dál. A to se tady děje každou chvilku,“ poznamenala další z diskutujících.

O tom, zda a v jakých případech umisťovat nové kamery, panuje na radnici velký rozpor. Zatímco se starosta doplňování nebrání, jeho zástupci jsou v tomto směru spíše odmítaví.

Místostarosta Pavel Štěpánek tvrdí, že bezhlavé rozšiřování kamerového systému omezuje svobodu jednotlivce a může být zneužitelné. „Nechceme jít cestou Velkého bratra jako například v Číně. Ale nejsme a priori proti, příkladem je dočasné umístění kamery ve Vlčnově, kde pravidelně dochází k poškozování zastávky. Tam to má smysl,“ uvedl Štěpánek.

Jeden z chrudimských bezdomovců dostal od rodičů chatu v Kočím, kterou partička využívá v zimě k přespání. Zastávka ve Vlčnově je na půlce cesty mezi Tescem a chatou. „Tam si dělají přestávku. Všude jsou výkaly, zdi pomočené. Minulý týden rozbili u zastávky sklo. Pokud by tam byla kamera, mohli by strážníci okamžitě zasáhnout. Situace je neúnosná a kameru bychom vítali,“ řekl Tomáš Pátek, který ve Vlčnově žije.

V tomto tedy panuje na radnici shoda a Vlčnovští se vbrzku dočkají zlepšení situace. Horší je to s podchodem ke gymnáziu, který starosta Pilný vnímá také jako prioritu. „Tam budeme požadovat důvodnost. V podchodu není zdokumentovaná žádná trestná činnost. Údajný prodej drog v podchodu byl tak v devadesátkách, distribuce se přesměrovala většinou do bytů. Myslím, že je to spíš o pocitech lidí, kteří tam procházejí,“ dodal Štěpánek.