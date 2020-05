V pondělí byla pro veřejnost opět otevřena služebna Městské policie Chrudim na Resselově náměstí. Provoz zároveň obnovilo zdejší přestupkového oddělení a oddělení ztrát a nálezů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Řidiči, kterým byla výzva v únoru, březnu, dubnu a květnu umístěna za stěrač vozidla, ji mají možnost vyřešit do 15. června. Přestupkové oddělení je otevřeno každý den od 8.00 do 16.30 hodin. Výzvy, které nebudou vyřešeny do uvedeného data, budou následně předány k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Služebna Městské policie Chrudim v Revoluční ulici zůstává nadále uzavřena, otevřena bude od 1. června.