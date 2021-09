Slatiňany si nechaly vypracovat vizuální identitu společně s propagačním videm. Oproti Chrudimi je navíc vyjde na výrazně nižší částku. "Nová vizuální identita města společně s propagačním videm vznikla v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město spolufinancovaného z prostředků EU. Celkové náklady na pořízení propagačního videa činily 116 tisíc korun včetně DPH, nová vizuální identita - logo, komunikační strategie, vizitky, propagační předměty - byla vysoutěžena za 185 tisíc korun," informoval místostarosta Slatiňan Stanislav Šťastný.

Evropská dotace pokryla devadesát procent ceny, takže z rozpočtu města ubylo pouhých třicet tisíc korun. Chrudim z rozpočtu zaplatila 900 tisíc, což znamená, že Slatiňany pořídily vizuální identitu a propagační video za třicetinu chrudimské ceny.

Další zajímavé porovnání se týká použitých barev. Chrudim se vzdala tradičních barev, které má ve znaku, tedy černé, bílé a červené. Jejímu logu nyní vévodí oranžová a zelená. Levitující písmena R U M nemají připomínat oblíbený český alkoholický nápoj, ale existenci dvou forten ve hradbách.

Redakce Deníku požádala o zhodnocení obou vizuálních identit výtvarníka Ivana Baboráka.



Chrudim - Jak už jsem jednou řekl, připadá mi to takové neslané nemastné. To logo se nachází ve vyjetých kolejích současného grafického designu. Dále ho kritizovat nebudu, spíš mi vadí, že návrh předem neposoudila kulturní komise města a bez bližšího seznámení byl předložen zastupitelům. To nebylo dobré.



Slatiňany - Chválit také nebudu. Myslím, že v malé velikosti nebudou minusková áčka vůbec vidět, to je špatné. A ve slabice TI já žádného koně nevidím, asi bych k tomu potřeboval zvláštní manuál. Na první pohled jsem viděl kopulující dvojici. Někdy míň a srozumitelně je ve skutečnosti víc.



Zdroj: Archiv města

Slatiňany se drží žlutohnědé a šedé, jež vycházejí z barev pískovce, který se nachází ve Škrovádě, a ze kterého jsou postaveny mnohé stavby nejen ve městě, ale i v jeho okolí. Jejich nové logo, respektive slabika TI, připomíná starokladrubského koně, kterého mají ve znaku, a to i s náznakem zlaté ohlávky. Zatímco si Chrudim hraje se sloganem "O stupeň blíž" (k historii, loutkám, hudbě, tradicím…), Slatiňany čarují se slabikou TI (přirostou ti k srdci, rozproudí ti krev, probudí ti chuť…).

Slatiňanští jsou s novou vizuální identitou a propagačním videem spokojeni. „Osobně jsem potěšen z drtivě kladných reakcí na propagační video a zároveň jsem rád, že město má novou vizuální identitu pro 21. století, která vychází z toho, s čím je město spjato a co je pro něho charakteristické. Vše bylo navíc pořízeno relativně levně díky dotaci s pouhou desetiprocentní spoluúčastí rozpočtu města. A s cílem zviditelnit město a přilákat sem návštěvníky, kteří nebudou Slatiňanami pouze projíždět, ale kteří se tu zastaví a budou využívat nabízené služby," dodal Šťastný.

Pochvalné jsou i reakce lidí na facebooku. "Pěkné to máte, rozhodně se k vám přijedeme podívat," zní jeden z mnoha komentářů.