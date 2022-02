V Prosetíně, který s lomem Zárubka sousedí, je na místních silnicích vidět, že na nich často projíždí těžké vozy. Jsou poškozené a plné výmolů. Navíc je cítit zvýšená prašnost. Kamenivem naložené náklaďáky zde projíždí velmi rychle.

„Je to čím dál horší. Bydlíme u silnice, hned vedle máme vchod. Když je sezona, je to víc než hrozné. Když k nám přijede návštěva a vidí to, tak se diví, že to vydržíme,“ řekla Deníku pošťačka z Prosetína Blanka Tesařová s tím, že mají malého vnuka a bojí se i jít ven s kočárkem.

Psali jsme již:

Prosetín trápí hluk a prach z projíždějících náklaďáků s kamenivem na stavbu D35

Podle prodavačky z Prosetína Hany Chaloupkové jsou nejhorší odstřely. „Některé domy tady mají dokonce popraskané fasády. A když je větší odstřel, klepou se nám skleničky, je to docela nepříjemné,“ řekla Chaloupková.

Nejhorší situace je podle místních v části obce Klínek, kde nákladní vozy z lomu nejčastěji projíždí. Protože tam není žádný chodník, je pro lidi nebezpečné po cestě jít. Toho byla svědkem i redaktorka Deníku, která tady musela před projíždějícími náklaďáky uskakovat na krajnici.

„Kamenem úrazu je doprava, za poslední roky se násobně zintenzivnila,“ řekl pro ČTK starosta Prosetína Michal Vychroň. Otázkou navíc je, co bude s lomem po ukončení těžby.

Problém s kamenolomy se týká na Chrudimsku i dalších vesnic:

Obce na cestě od kamenolomu trpí stavbou dálnice D35

Společnost Skanska tvrdí, že se problémy snaží řešit. „Jsme si vědomi toho, že lom představuje zátěž pro okolí, hledáme proto způsoby, jak tyto vlivy co nejvíce omezit. Investovali jsme do železniční vlečky, jejíž využití roste, podstatně omezujeme pracovní dobu a používané technologie budeme postupně modernizovat,“ řekl Deníku mluvčí firmy Skanska Ondřej Šuch.

S přilehlými obcemi se podle jeho slov snaží dohodnout. „V obcích vidíme v dobrém slova smyslu suverénního souseda, nikoli nepřítele. Jsme hosté s majetkem na jejich území a vítáme každou příležitost k dialogu o tom, jak naše soužití zlepšit,“ dodal Šuch.

Chlast mi byl berličkou. Pak už zbyly jen deprese, říká abstinující alkoholik

O tom, zda bude těžba pokračovat, rozhodne krajský úřad. „Rádi bychom v lomu Zárubka dotěžili zbylé kamenivo, které je potřebné mimo jiné na silniční a železniční stavby v Pardubickém kraji. Proto budeme podávat žádost o posouzení vlivu této těžby na životní prostředí, přičemž finální rozhodnutí je na krajském úřadu,“ uvedl Šuch.

Krajský úřad se zatím nevyjádřil, úředníci čekají na přepracování žádosti. „Na základě obdržených vyjádření příslušný úřad 4. října loňského roku vrátil oznamovateli dokumentaci záměru k přepracování. Přepracovanou dokumentaci zatím oznamovatel nepředložil k posouzení. Až ji dostaneme, může řízení pokračovat,“ sdělil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.