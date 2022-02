Loni schytali kritiku. Letos pouť bude, slibuje chrudimská radnice

Dva roky se museli příznivci chrudimské Salvátorské pouti obejít bez tradiční akce. Protiepidemická opatření bránila městu ji uspořádat. Radnice se proto loni rozhodla pouť přejmenovat na jarmark a uspořádat ji pouze na části náměstí. Letos už by se světské radovánky měly vrátit do starých kolejí. „Jako by covid nebyl,“ poznamenal chrudimský starosta František Pilný.

Salvátorská pouť v Chrudimi. | Foto: Karel Dvořák

Loni v létě vedení radnice oznámilo, že se už podruhé nebude pouť konat. Spokojit se s několika atrakcemi u obchodního domu Tesco na soukromém pozemku se lidé nehodlali a argumentovali tím, že v jiných městech ze šíření nákazy tolik strachu nemají. Pouť se konala třeba v Kutné Hoře, v Pardubicích pořádali Friends Fest nebo dětský den na náměstí, kam přišly davy lidí. „Opravdu nás to moc mrzí. Nejen, že je pouť vítaným zdrojem příjmů, ale je také nedílnou součástí kulturního a společenského života Chrudimi. Pouť nám moc chybí, ale bohužel, není nám přáno. Napřesrok to už doufejme vyjde,“ uvedl tehdy mluvčí radnice Aleš Prokopec. Tak to se nepovedlo. Nudnou pouť nepouť zpestřila jen šarvátka kolotočářů Za několik dní ale bylo všechno jinak – radní jednohlasně odsouhlasili kompromis, tedy pouťový jarmark. Ale moc chvály na jejich hlavy nemířilo. Pouť byla na rozdíl od letité tradice omezena jen na hlavní náměstí, a to ještě jen na jeho jednu polovinu. Kdo čekal obvyklou pouťovou tlačenici, hodně se spletl. Lidé tak pendlovali mezi centrem a Tescem a na dvojakou pouť nadávala většina z nich. „Příště ať je normální pouť, na kterou jsme zvyklí, nebo radši žádná,“ řekla Kateřina, která navštívila oba kolotočářské plácky. Vzhledem k rozvolňování protiepidemických opatření by se pouťový kočkopes letos opakovat neměl. Zaznělo to i na zasedání zastupitelstva města v tomto týdnu. Do termínu zbývá šest měsíců.