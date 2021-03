/FOTOGALERIE/ Přípravy na výstavu českého loutkářství v muzeu historie v korejském Soulu vrcholí. Expozice se měla uskutečnit už loni v létě za účasti chrudimských kurátorů Muzea loutkářských kultur, ale kvůli koronavirové pandemii nakonec byla zrušena. Letos se konat bude, ale vzhledem k epidemické situaci poletí bedny s loutkami do Koreje samy.

Loutky už jsou připravené odletět do Koreje | Foto: Marie Sieberová

Instalovat výstavu na dálku bude hodně složité, a to nejen kvůli osmihodinovému časovému rozdílu. Problém, který musí obě strany překonat, spočívá v tom, že Korejci neznají loutkové divadlo. Neumějí s marionetami zacházet, a tak jim údajně má pomáhat místní mladý muž, který studoval v Praze a základům loutkářství se věnoval. Chrudimským jde totiž o to, aby loutky jen tak nevisely ve výstavní místnosti, ale byly zachycené v pohybu. „Tamní kurátoři to budou dělat bez nás, jen pod naším dohledem. Trochu jsme váhali, jestli to nemáme stornovat, ale i v této špatné době je potřebné dělat nějaké radostné věci, tak to zkusíme,“ řekla ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi Simona Chalupová.