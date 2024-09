Novohradka se vrátila do koryta a Lozice na Chrudimsku se vzpamatovávají z povodně. V obci se 160 obyvateli začal hned, jak opadla voda, velký úklid. Vytopené domy, zničený most i hasičské zázemí a hospoda. Škody půjdou do milionů.

Lozice mají za sebou povodeň, jakou místní lidé nepamatují. Většina obyvatel musela narychlo v neděli odpoledne opustit své domovy, protože voda v řece začala rychle stoupat. „Přišlo to během chvíle. Ráno to vypadalo, že je po všem a začali jsme uklízet. Pak se to změnilo a voda rychle letěla nahoru,“ popisoval v neděli jeden ze zasahujících hasičů.

Domy u řeky během pár minut zatopila kalná voda Novohradky. Někteří na poslední chvíli odjížděli na traktoru nahoru k obecnímu úřadu. V pondělí už byla silnice v obci průjezdná, lidé uklízeli bahno od svých domů a vynášeli zničené věci. „Začínáme sčítat škody. Něco vypadá líp, než jsme si mysleli, něco naopak hůř. Hasiči uklízí, pomáhají v zaplavených domech, čerpají vodu ze sklepů. Jeden dům na konci vesnice je opravdu hodně vyplavený,“ popisuje starostka Lozic Barbora Málková.

Noc z neděle na pondělí starostka strávila na obecním úřadě, protože i jejich dům zatopila voda. „Voda se dostala do obytné části, ale nic dramatického. Škody tam budou, ale spousta domů dopadla mnohem hůř,“ mávne rukou a jedním dechem dodává, že si cení místních lidí, kteří se hned pustili do úklidu. „Lidé ohromně pomáhají s úklidem v obci. Těžko hledám slova díků, vůbec nechápu, jak to zvládají. Mají dům v háji, ale stejně pomáhají i jinde, to je neskutečné,“ dodala dojatě.

Většina lidí se už vrátila do svých domů a uklízejí škody po velké vodě. Obec už v noci sehnala velké kontejnery na odpad. Plné ruce práce mají dobrovolní hasiči a dobrovolníci. Po poledni sedí v zasedací místnosti obecního úřadu a mají chvíli na odpočinek. Lidé jim sem vozí jídlo a pití.

„K našemu domu se voda až nedostala, tak se snažím pomáhat aspoň takhle. Na sobotu jsem hasičům navařila guláš, včera a dneska byla polévka. Na zítra už doma chystáme guláš. Vaříme v dílně na kamínkách. Máme velké kotle, protože jsme jezdili na soutěže ve vaření guláše, tak máme trénink. Na soutěži jsme běžně dělali dvacet litrů guláše,“ vysvětlila Blanka Štrbková.

Jídla a pití mají hasiči a dobrovolníci zatím dost. „Sháníme vysoušeče. Nějaké máme slíbené z Chrudimi a další zkouším sehnat po známých. Něco budeme muset půjčit a uvidíme,“ podotkla starostka Málková. V její kanceláři zvoní jeden telefon za druhým. „V háji máme jeden most, vedle kterého vede vodovodní trubka. Ten je silně poškozený, chybí tam zábradlí, protože přes něj se ta voda doslova valila. Potrubí to naštěstí přežilo, takže vodu máme, elektrika jde, ale ještě není kanalizace. Tu řešíme,“ uvedla Málková.

Škody tak sčítají nejen lidé ve svých domech, ale i samotná obec. Zničené je zázemí hasičů a opravená hospoda. „Spotřebiče v hospodě jsou na vyhození, stejně tak technika, sekačky. V garáži byl metr vody. V hospodě jsme měli nový nábytek, všechno bylo opravené, teď to budeme muset vše udělat znovu. Škody půjdou asi do milionů,“ uzavřela Barbora Málková. Čeká ji také zásadní rekonstrukce zničeného mostu a chodníků.

Každý, kdo by chtěl Vesnici roku 2019 v Pardubickém kraji pomoci, je vítaný. Akutně zde potřebují lidé vysoušeče, posílat mohou zájemci i peníze na účet obce. A hlavně budou potřeba ruce, které pomohou s úklidem ve vsi.

