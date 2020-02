Místní důlní štola skrývá neprobádané tajemství a pokud by se ji podařilo prozkoumat, mohla by se obec chlubit v kraji unikátním hornickým muzeem. Vše závisí na průzkumu štoly, na který se obec ve spolupráci s hejtmanstvím chystá.

Unikátní muzeum

„Myšlenka na zpřístupnění bývalých štol je velmi zajímavá, jelikož podobných prostor nemáme v regionu mnoho. Zdá se, že vrchní patra mohou být v dobrém stavu, avšak je nutná detailní analýza ve spolupráci s Českým báňským úřadem, která by ukázala, zda má tato iniciativa šanci na další rozpracování a případně v jakém rozsahu,“ uvedl pardubický hejtman Martin Netolický.

Místní těžba a zpracování pyritu byly na přelomu 18. a 19. století jedny z největších v tehdejší habsburské monarchii, na přelomu 20. století ale důl zanikl.

S dolováním pyritu se v Lukavici začalo možná již v 15. století, doly byly přímo v centru obce. Vrcholu dosáhla těžba v druhé polovině 19. století, rubalo se až 200 metrů hluboko a doly zaměstnávaly až 200 lidí.

V roce 1893 byly doly náhle uzavřeny, továrna na zpracování dováženého pyritu pak fungovala do roku 1905. Výroba byla přestěhována nejdřív do sousedních Slatiňan a poté do pardubického Semtína. Doly byly zatopeny a zasypány.

Zaplanované kyselé haldy vytěžené horniny ovšem dodnes dělají vrásky na čele vodohospodářům a ekologům. Jejich probíhající sanace bude celkem stát 120 milionů korun. Až poté by mohl přijít na řadu potřebný průzkum štol.

„Ještě jsme o tom na obecním zastupitelstvu nejednali. V každém případě bychom na to potřebovali využít nějakého dotačního programu, sami to z finančních možností obce nezvládneme,“ řekl starosta Miloslav Stehno.

Neznámý stav

Je především potřeba zjistit, v jakém stavu bývalé štoly jsou, jak jsou zasypány a jaké úpravy budou potřebovat, aby mohly být zpřístupněny veřejnosti. Už několik desítek let v nich nikdo nebyl.

„Již v letošním roce jsme připraveni uvolnit v těsné spolupráci s obcí první finanční prostředky právě na průzkum podzemí. Nyní se musí určit, kdo bude nositelem celého projektu, který by ve výsledku mohl znamenat například hornický skanzen, což by byla zcela jistě zajímavá turistická atrakce pro širší region,“ sdělil hejtman.