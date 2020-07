/FOTO, VIDEO/ Před čtvrtstoletím zemědělci ve Zderazi na Chrudimsku osázeli několik hektarů půdy rybízem a těšili se, jak jim bude porost vydělávat peníze, Výkupní ceny tohoto ovoce byly tehdy vysoké. A dnes? Za kilo rybízu dostanou mizerný peníz.

Přejít do galerie

Má cenu ho pěstovat? Kilo rybízu prodávají zemědělci za pakatel, na poli stojí dvacku | Video: DENÍK/Romana Netolická

„Právě sklízíme červený rybíz. na dvou plochách, dohromady ho pěstujeme na dvaatřiceti hektarech. Potom máme ještě černý rybíz na zhruba dvanácti hektarech, Ten prodáváme za patnáct korun a červený stojí korunu padesát. Vloni to bylo za 3.50 Kč a to jsem si říkal, že je to bída,“ říká agronom ZD Zderaz Jan Plšek.