/FOTO/ Malé nádraží v Chrudimi v minulosti zažilo desítky zaměstnanců, hustý nákladní provoz a značný zájem cestujících. Teď už z něj nezbylo zhola nic, jen pár polorozbořených dílen a hlavní budova. Pohled na železniční stanici postavenou v 19. století je velmi smutný. Budovy už přinášejí radost jen bezdomovcům, kteří si v nich nalezli své úkryty.

Podpálili auto. Mejdany bezdomovců skončily, nádražní budova je už hostit nebude | Video: Martin Plíšek

Předminulý víkend se konala v Heřmanově Městci Bartolomějská pouť. Právě na ni jezdili mladí lidé z Chrudimě vlakem pěkně společně a zvesela. "O víkendu moc autobusů mezi oběma městy nependlovalo a vlak byl pro nás o víkendu přímo ideální. Z heřmanoměsteckého nádraží to byla do parku Bažantnice docela štreka, ale měli jsme mladé nohy a spoustu energie. Dnes už si to neumím představit," usmívá se šedesátiletá Hanka z Chrudimě.

Příběhy opuštěných budovZdroj: Deník

Vlak do Heřmanova Městce sloužil i pro dopravu zaměstnanců a využívali ho lidé i z vesnic. Ale nakonec byla trať v roce 2010 zrušena a nyní už ji připomínají jen zarostlé koleje. Ale železniční zastávka Chrudim - město figuruje v jízdních řádech Českých drah nadále, je totiž součástí trasy vedoucí směrem na Hrochův Týnec a Moravany. Spoje odsud zajíždí do chrudimské hlavní železniční stanice. Malým nádražím projede denně deset vlaků.

Bývalý náčelník železniční stanice Chrudim - město Karel Šustr zažil největší rozmach malého nádraží na počátku 80. let. "Když jsem nastoupil do funkce, byl velký podstav zaměstnanců - měli jsme jen třicet procent lidí. A tak jsem chodil po úřadech a potom na adresách bydliště osobně sháněl další pracovníky. Nakonec se to podařilo a my jsme dokonce mohli lidi půjčovat ostatním stanicím, které na tom byly personálně špatně," vzpomíná Karel Šustr.

Zrušená trať Chrudim-město - Heřmanův MěstecZdroj: mapy.cz

Náčelníci byli po devadesátých letech přejmenováni na přednosty. Bylo dávným zvykem, že obývali "svou" stanici a věnovali jí péči. Většina nádraží, i těch nejmenších, spolu pomyslně zápolila v kompozicích truhlíkových květin a zahrádek, které cestující dovedly potěšit a zkrátit jim dobu čekání na vlak. Také Šustrovi žili v prvním patře drážní budovy Chrudim - město mnoho let. "Bylo to od roku 1987 do září 2004, kdy jsme se přestěhovali do mého rodného domu ve Slatiňanech," upřesňuje Karel Šustr.

Na pozůstatky svého bývalého působiště se přijel podívat. "Byl jsem tam dvakrát a nebýt chlap, rozbrečel bych se. Je to tam šílené," podotýká smutně muž, který zažil stanici v době, kdy zaměstnávala devadesát pracovníků. Bylo to dvakrát víc, než na hlavním nádraží v Chrudimi.

Bývalá strojová stanice a sídlo traťmistrovského okrsku měly být už dávno srovnány se zemí, ale Správa železnic s demolicí s tím nikterak nespěchá. "Objekt naproti nádražní budově, který opakovaně obsazují bezdomovci, bude do konce letošního roku odstraněn," řekla Deníku mluvčí Nela Eberl Friebová. Hlavní železniční budovu s největší pravděpodobností Správa železnic prodá.

Železniční stanice Chrudim - město

Kde stojí: severozápadně od centra. GPS 49°57'27.7"N 15°47'38.2"E.

Kdy a kým byl založena: Do provozu byla trať uvedena Císařsko-královskými dráhami v roce 1899.

Kdy a jakou zažila největší slávu: V osmdesátých letech minulého století ve stanici pracovalo 90 lidí.

Odkdy a proč chátrá: Budova je opuštěna už dlouhou řadu let, a to včetně osobní pokladny. Jízdenky si lidé kupují ve vlaku. Správa železnic nemá pro objekt využití a hodlá ho prodat.