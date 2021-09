Za špatnou včelařskou sezonu může především změna klimatu. Zatímco vloni trápilo včelaře sucho, letos to bylo špatné jaro. “Po zimě přišlo rychlé teplo a během tří týdnů všechno odkvetlo ještě, než se stihly včely narodit. Dříve byla pozvolná jara a včely měly pro vývoj vhodné podmínky,” vysvětlil zástupce orlického okresu v republikovém výboru Českého svazu včelařů Tomáš Štefanský.

Upozornil také na problém převčelení. Česká republika je jednou z nejzavčelenějších zemí Evropy. Jenom na Orlickoústecku jsou stovky včelařů. Podle Štefanského by stačila třetina ze stávajícího počtu: “Stát udává, že je včelařů málo a že včely vymírají, a proto podporuje nové. Základ je, aby bylo včelařů podstatně méně.”

A proč konkrétně je velký počet včelařů problémem? „Každá včela musí mít svou pastvu a čím více včel se musí dělit o tu stejnou, protože plocha země se samozřejmě nemění, tím je to horší, vysvětlil Štefanský.

Počet včelařů se ale podle něj zregulovat nedá, alespoň dokud bude stát dávat dotace začátečníkům. “Neříkám, že všichni, ale spousta lidí začne včelařit z vypočítavosti. V začátcích to skoro nic nestojí a med vydělává. Pořídí si včely, má je rok, dva, a pak je nechá uhynout. To je celé úplně k ničemu,” řekl Štefanský. Málo medu? Může za to příliš mnoho včelařů a rychlý nástup jara.Zdroj: Včelařství Kunvald

Včelařům také chybí spolupráce se zemědělci. Na polích není pestrá strava pro včely, například pohanka, svazenka nebo mák.

“Zemědělci pěstují plodiny které nedávají nektar a jsou samosprašné. Včely se podmínkám na polích nedokážou přizpůsobit,” uvedl Štefanský.

“Zemědělci a včelaři se potřebují vzájemně, takže usilujeme o spolupráci. Vytváříme medonosná pásma, na které stát dává dotace. Také aplikaci chemických prostředků komunikujeme se včelaři a vše řešíme i legislativně,” sdělila ředitelka Regionální agrární komory Pardubického kraje Vanda Rektorisová.

Letošní rok bude podprůměrný v prodeji medu a dalších včelích produktů. “Vzhledem k výrazným letošním úhynům se včelaři především zaměřili na chov včel k doplnění loňských počtů včelstev,” vysvětlila Monika Jindrová z včelařství Kunvald.

Málo medu? Může za to příliš mnoho včelařů a rychlý nástup jara.Zdroj: Včelařství KunvaldKvůli problémům, se kterými se včelaři dlouhodobě potýkají, čeká med a včelí produkty zdražení. Současné ceny kilogramu medu se pohybují okolo 190 korun.

Přesto včelaři zaznamenávají značný zájem o včelí produkty. Podle Jindrové se během pandemie zvýšil: “Zákazníci objevili kouzlo přírodního antibiotika - propolisu. Zájem je také o mateří kašičku nebo pergu, pyl zpracovaný včelami. Obojí pomáhá k posílení imunity.”

Současná situace povede k tomu, že včelaři mohou vyprodat své zásoby už okolo Vánoc.