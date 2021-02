Rok 2020 byl pro nás všechny zvláštní a podivný. Stihl jste alespoň z části tvořit a vystavovat své obrazy?

V plánu bylo pět výstav na rok 2020. Stihl jsem zrealizovat jen tu v divadle Exit v Pardubicích, ke které jsem s přáteli připravili vernisáž v duchu divadelním. Promítal se můj autorský film ¨Škrábnuto do snu¨, což je pocta Vladimíru Boudníkovi. Skvělé herečky Jana Tichá a Naďa Kubínková četly limeriky z knížky Byla jedna babka - Byl jeden dědek, do které jsem vložil čtyřverší názvů dědin z našeho regionu, a ještě na živo jsme za doprovodu kontrabasisty Dana Vlčka odprezentovali vizuální projekt` ¨Jdu s Markýzem a jdeme sadem¨ - ostatně Dan i se dvěma zpěvačkami se postarali o muziku celého večera. Jenže dva dny po vernisáži ten hnusný Covid divadlo zavřel a do konce výstavy neotevřel. Stejně tak dopadla výstava v chrudimské kavárně Atrium. Hnusný píši proto, že ostatní tři výstavy se nerealizovaly vůbec. Mrzí mne ta chrudimská v divadle Karla Pippicha, těšil jsem se moc, že doma předvedu svou práci v ucelené expozici. i ta v Hradci Králové v Galerii Artičok vzala za své, přichystal jsem své fotografie a nové obrazy. Rozjednané výstavy v Belgii a Německu prozíravě odvolali pořadatelé a přesunuli na neurčito…

Také jsem neuskutečnil řadu workshopů pod patronací Krajské knihovny v Pardubicích, při kterých jsem svolil předvést a naučit zájemce hlubotiskovou grafiku a její tisk. Také se neuskutečnila v Krajské knihovně přednáška ¨Florencie a Toskánsko očima malíře, ostatně obě tyto akce jsem měl v úmyslu předvést i v chrudimském Komunitním centru Dvorek. Do Florencie jezdím pravidelně v lednu už víc jak deset let a chtěl jsem zúročit své postřehy. Pod patronací Krajské knihovny se uskutečnilo pouze letní autorské čtení na pardubickém Příhrádku v obdobné podobě, jako v divadle Exil. Mrzí mne velmi, že nám Covid znemožnil přípravu měsíčních komponovaných pořadů, které připravuji s Vandou Vávrovou v kavárně Atrium v Chrudimi. Pořad se jmenuje ¨Hozený klobouk¨. Ten se stal za dobu trvání v okruhu nejen aktérů, ale i milovníků poezie skutečným pojmem. Do Chrudimi zajíždějí básníci a básnířky z celé republiky, i o muzikanty, kteří patří k programu, není nouze.

Nelze přehlédnout finanční stránku věci, i malíř musí být z něčeho živ. Jsou pro tuto oblast nějaké státní kompenzace nebo se musí každý postarat sám o sebe v nouzovém stavu?

Byl jsem překvapen, když mne kamarádi dotlačili si podat žádost o kompenzační bonus a ještě víc jsem byl překvapen, když mi úředník na chrudimském finančáku mile a rád sdělil, že nárok na podporu mám a ještě poradil s vyplňováním kolonek. Ono nejde jenom o výstavy, ale zavřené byly i komerční galerie. Bonus je možná na oplátku za všechny obrazy, které drahně let ochotně a zadarmo věnuji do různých dobročinných aukcí.

Mnozí čtenáři Deníku vás znají jako pohotového glosátora, ale existují i další literární dílka, třeba vzpomínky na vaše dětství v chrudimském sídlišti Leguma. Byla mládež v 70. letech šťastnější než ta dnešní? Nebo je to jen povzdych každé starší generace?

Rád bych zúročil těch dvacet let, co jsem psal týdenní glosy vám do Deníku, ostatně napsal jsem jich přes 700. Vybrané bych rád uspořádal a vydal knižně spolu s reprodukcemi obrazů a nějakou tou povídkou. Snad se mi podaří sehnat bankovky na tisk knihy…. Leguma je název knihy, jedné ze čtyř, které jsem napsal, ve které jsem zaznamenal život a dobu mého mládí na stejnojmenném chrudimském sídlišti. Nedávno jsem se tam byl podívat a uvědomil jsem si, jak je čas jednoho lidského života zoufale krátký, ale dovede atmosféru i reálie změnit k nepoznání. Vše je tam jinak než za mého mládí…. Nevím, zda se dá měřit šťastné dětství, ostatně mám za to, že štěstí je za odměnu. Při vizitě sídliště jsem žádné dítě venku neviděl. Asi jsou doma shrbené u počítače či chytrého mobilu. Nebo je rodiče odvezli autem do kroužků přerozličných. Možná je to pro ně štěstí, nevím, my jsme vyrůstali venku při hrách, které jsme si připravovali sami bez toho, aby nám někdo vytvářel sportoviště a herní prvky, na kterých ostatně dítě uvidíte jen sporadicky.

S manželkou, tedy vlastní ženou Janou, jak ji nazýváte, jste se usídlili v malé vesničce u Chrudimi. Jana je původní profesí loutkářka, ale dokáže vytvořit krásné věci z oblasti módy. A její panenky, co kus, to originál! Jak ona zvládá v covidopodivné době umělecky přežívat?

Skutečně jsme se z milované Chrudimi odstěhovali. Ve tři plus jedna na Legumě s výhledem na chrudimské kostelní věže, kde jsem prožil padesát let, nám bylo těsno a atelier v Chrudimi jsme si nemohli finančně dovolit. Zrekonstruovali jsme tedy svépomocí venkovský statek s velkým pozemkem. Myslím, že nic lepšího nás nemohlo potkat. Ostatně můj podkrovní atelier má rozměr bytu v Chrudimi. Má vlastní žena Jana vystudovala propagační grafiku, ale dvacet pět let restaurovala loutky v Muzeu loutek v Chrudimi. Doma jsme pak několik let i autorské loutky vyráběli, tak např. naše loutky byly představeny na prestižní výstavě Europálie v Bruselu, kde se před naším vstupem do EU presentovala Česká republika. Náš Kašpárek si zahrál v oskarovém filmu Kolja, vybavili jsme marionetami nejedno loutkové divadlo a naše loutky jsou ve sbírkách loutek u nás i různě po světě. Loutku chrudimského Kacafírka dostal darem každý ze tří prezidentů, kteří po revoluci navštívili Chrudim… Ale Jana také maluje obrazy, například na poslední výstavě v pardubickém divadle zakoupil její obraz Bolek Polívka. Navrhuje a vyrábí autorskou módu, klobouky, panenky a mnoho jiných rozličných věcí. Asi proto, že je tak šikovná dostala dost nevybíravým a protiprávním způsobem výpověď z Muzea loutek. Sedm let se ředitelka odvolávala a až nejvyšší soud dal zapravdu mojí ženě. Velmi si Jany vážím že se postavila zlu i když to nebylo snadné. Ostatně několik let před ní jsem dostal i já výpověď ze stejného muzea. Z odstupu času konstatuji směle, že nás nic lepšího nemohlo potkat….Oba jsme se postavili na vlastní nohy a děláme práci, kterou milujeme. I když to někdy není jednoduché. To že máme tak velký záběr aktivit, je přesně recept, jak se výtvarnou prací uživit i v této prapodivné době.

Už je to delší doba, co jste společně s manželkou začali podnikat v oboru, který se hodně vzdaluje obrazům a loutkám. Jde o sirupy Jsem Pecka, jež nasbíraly už spoustu ocenění včetně prvenství v soutěži Mls Pardubického kraje. Jak k tomu nápadu došlo a jaké jsou reakce zákazníků?

Moje Jana je z rodiny, kde se po několik generací vyráběly sirupy. Bylo samozřejmostí, že naše děti a nakonec i děti naši přátel si k nám chodily pro sirupy, a tak se okruh milovníků rozšiřoval. Nejeden odběratel nás nabádal, abychom založili malou rodinnou firmu. Když Jana přišla o práci, zcela logicky jsme začali sirupy vyrábět. Potřebovali jsme mít alespoň nějaký stálý příjem. Naše firma Jsem Pecka má nyní v nabídce asi třicet sirupů. O jejich kvalitě svědčí velký zájem odběratelů, kaváren a restaurací, kteří z nich připravují domácí limonády, ale také množství ocenění v soutěži MLS Pardubického kraje. Distribuci po celé republice jsme svěříli SCUKu, kde si můžete naše sirupy objednat, nebo nás můžete navštívit na statku Jsem Pecka v Přestavlkách. Tam můžete omrknout i naší výtvarnou práci.

Zlehka se dotkněme vládních opatření proti šíření Covid-19. Myslíte si, že jaro Češi ustojí a vrátí se do normálního života? Jak se stavíte k očkování?

Určitě se oba naočkovat dáme, nevidím jinou možnost, jak se efektivně viru postavit a zbavit. Jaký bude svět po epidemii, si netroufám předvídat. Nevím, jak vše bude trvat dlouho a jaký bude závěrečný účet, finanční a sociální. Myslím, že svět po epidemii bude jiný a bude záležet, jak rychle pochopíme že cesta vede od sobectví a honbě za mamonem ke skromnosti a hlavně solidaritě. To je myslím klíčové slovo, neb jsme dlouho byli odsouzeni k blahobytu a neklidu…My s mojí Janou jsme už nějaký rok spolu doma, kde oba pracujeme na volné noze, takže nic nového v tom čase virovém - jen nám chybí kontakt s kamarády, kteří u nás v kuchyni byli naložení, pečení a vaření a spolehlivě okysličovali náš svět… Moc nám chybí!

I když každému z nás chybí kontakt s rodinou a přáteli, nosíme v sobě plány na letošní rok, abychom se nezbláznili. Jaké jsou ty vaše? Budou obrazy Ivana Baboráka na některých konkrétních výstavách anebo vše necháváte na vývoji času?

Výstavy, módní přehlídky i autorské čtení atd.., stejně i workshopy se musí plánovat na několik roků dopředu a ta sviňavir nám zaplněným seznamem škaredě zamíchal, něco se odložilo, mnoho galerií se ozývá. V jednání je velká výstava na jaro v Praze i s nákladným katalogem. Má být vystaveno 40 obrazů…Včera jsem odevzdal tisky dvou knižních značek, exlibris pro sběratele do New Yorku. Ze zahraničí máme nějaké nabídky na výstavy. Přejme si společně, ať se svět co nejdříve usadí do dobrých kolejí.