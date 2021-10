"Já jsem tím pádem v karanténě a žádný z nás do volební místnosti nemůže. Proto jsem volal na krajský úřad, abych se dozvěděl, jak mohu odvolit. Bohužel tato možnost pro nás není," řekl Miloš Soukup.

Příslušný úředník mu totiž sdělil, že by musel událost nahlásit do čtvrtečních 20 hodin, ale v ten večer oba partneři o nákaze neměli ani tušení. "Mrzí mě to, jsou to první volby, ke kterým nemohu jít. Je to celé nedomyšlené," dodal osmadvacetiletý muž.