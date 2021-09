Veřejným prostorem v minulých dnes zarezonovalo prohlášení předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky. Ten rezolutně odmítl možnost složit po volbách koalici se stranami, které by hlasovaly pro schválení manželství stejnopohlavních párů.

O tom, že je uzákonění manželství pro všechny stále kontroverzní tématem, svědčí i debata lídrů kandidátek Pardubického kraje pro občanskou iniciativu Jsme fér. Té se v srpnu zúčastnili zástupci stran, které nejsou rezolutně proti a podle předvolebních průzkumů mají šanci získat alespoň 5 procent a dostat se tak do Poslanecké sněmovny.

Podle agentury Median v Česku podporuje manželství pro všechny 5,7 milionu voličů. V Pardubickém kraji to má být až 70 procent, tedy téměř 289 tisíc voličů a voliček.

Zástupce hnutí ANO Martin Kolovratník vyzdvihl potřebu narovnání práv pro partnery a také mezi rodiči a dětmi. Zároveň však namítl, že by se oficiální svazek mezi homosexuálními partnery neměl označovat jako manželství. „Já osobně, a není to oficiální politika našeho hnutí, nejsem pro formalizaci na úroveň manželského svazku,“ řekl. Doplnil, že se bojí ohrožení tradičních hodnot. „Říct, že manželství už není svazek elementu mužského a ženského, toho se zkrátka obávám,“ popsal a dodal, že se bojí trendů ze Západu.

Zároveň zdůraznil, že v hnutí ANO se nabízejí tři pohledy na problematiku uzákonění manželství pro všechny. Liberální postoj, který znamená manželství pro homosexuální páry, podle něho zastupuje Barbora Kořanová. Opačný názor pak zastává Aleš Juchelka. Uzákonění práv pro všechny s odlišnou terminologií prosazuje Patrik Nacher.

Podobný postoj jako Kolovratník zastává lídryně komunistické strany Květa Matušovská. „Jsem v tomto smyslu konzervativní. Manželství je pro mne svazkem muže a ženy, ale nemám nic proti tomu, aby se narovnaly vztahy homosexuálních párů. Odmítám tomu však říkat manželství,“ vysvětlila Matušovská. V poslaneckém klubu KSČM je podle ní pár členů, kteří manželství pro všechny podporují, mezi nimi například Jiří Dolejš.

Podle Aleny Šírové, lídryně krajské kandidátky ČSSD, je především důležité to, aby spolu žili lidé, kteří se milují, a aby děti byly vychovávány v harmonickém prostředí. „Nemám absolutně nic proti tomu, aby lidi, kteří se milují, byli spolu,“ popsala. Zároveň upozornila na přílišnou politizaci tématu manželství homosexuálních párů. „Myslím, že to není o politických debatách. Měli bychom zkrátka myslet na to, že tu je určitá menšina, která respektuje všechna práva většiny, ale potřebuje také něco pro svůj prospěch. A na to bychom my, jako většina, tak měli také nahlížet,“ konstatovala Šírová.

Ferjenčíkovo vnímání

Pro narovnání práv je také číslo jedna krajské pirátské kandidátky Mikuláš Ferjenčík. „Manželství pro všechny podporuji. Stejně jako koalice Piráti a Starostové. Myslím, že stát nemá lidi posuzovat odlišně,“ řekl Ferjenčík.

Plošné schválení napříč koalicí Pirátů a STAN však zpochybnil Martin Kolovratník. „Znám řadu Starostů, kteří tak jednoznačný postoj nezastávají,“ uvedl v debatě.

Ferjenčík upozornil, že narovnat práva homosexuálních párů, avšak nenazývat takový svazek manželstvím, může být velmi náročné. „Je strašně složité mít v legislativě dva pojmy, které právně mají znamenat to samé, a současně je pak udržovat a aktualizovat ve všech zákonech. Sjednotit takový pojem je daleko jednodušší, a to i legislativně,“ konstatoval Ferjenčík.

„Pokud schvalujeme něco, co někomu zpříjemní a zjednoduší život a nikomu to neubližuje, pojďme to udělat. Tak vnímám manželství pro všechny,“ dodal Ferjenčík.

Radim Jirout (ODS), který je dvojkou na pardubické kandidátce Spolu, uvedl, že podle jeho názoru není primární otázka v terminologii. „V první řadě jde o to, aby takovýto svazek, bez ohledu na to, jak ho ve finále budeme nazývat, měl stejná práva a povinnosti jako stávající manželský svazek,“ řekl.

Shoda? Ani ve stranách, ani v koalicích

Vyjádření Mariana Jurečky z konce minulého týdne tak zřejmě ukázalo na slabá místa dvou nově vzniklých koalic. „Nedomnívám se, že by bylo potřebné a vhodné, aby u nás bylo uzákoněno manželství pro všechny,“ konstatoval poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). Podporuje však narovnání práv, obzvláště v otázkách společného jmění či dědictví.

Pavel Svoboda, lídr kandidátky koalice Spolu pro Pardubický kraj, potvrdil, že jeho názor nemusí být shodný se všemi kolegy v koalici. Uvedl však, že případná hlasování budou uvnitř koalice vždy otevřená. „Co se mne týče, neříkám ne, ale osobně jsem spíše pro posílení a rozšíření registrovaného partnerství. Zároveň podotýkám, že bychom měli být tolerantní k těm, kteří mají odlišný názor,“ řekl Svoboda.

Listina základních práv a svobod ukládá definici manželství jako svazek muže a ženy. V červnu 2019 tak skupina poslanců podala návrh na změnu zákona, který by umožnil manželství pro všechny. Sněmovna o předloze nového zákona diskutovala 29. dubna 2011. Jednání trvalo téměř jedenáct hodin. Sněmovna pak souhlasila s návrhem poslance Marka Výborného na prodloužení lhůt ve druhém čtení. O manželství pro všechny se tak bude rozhodovat až po volbách.