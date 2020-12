Marku, jak byste trávil listopadové dny, kdyby nebyl koronavirus?

Listopad je typicky podzimní měsíc, ve kterém nebývá počasí zrovna lákající na sportování či procházky v přírodě a nálada v tento čas je mnohdy melancholická až depresivní. Pro muzikanta a učitele ZUŠ je ovšem listopad měsíc výběru, úprav a tvrdého zkoušení se žáky rozličných vánočních písní, koled a jiných skladeb vhodných pro početná prosincová adventní vystoupení, nemluvě o cca osmi většinou víkendových koncertech s kapelami, ve kterých hraji, takže na deprese není čas. Letos s Covidem je to ovšem jinak. Žádné hraní s kapelami, žádná příprava koncertů, pouze distanční výuka, která je ovšem včetně její přípravy pro mých čtyřicet sedm individuálních žáků tak náročná a vyčerpávající, že mě donutí ve volných chvílích relaxovat a sportovat s rodinou v přírodě navzdory nestálému počasí, takže na deprese opět není kdy.

Jaké bylo vyučovat děti hře na hudební nástroj přes monitor počítače? Byli žáci ukáznění nebo trochu hřešili na to, že se osobně nevidíte?

Někteří mí kolegové přes monitor neboli online vyučovali. Mně osobně tento způsob nevyhovoval, jednak pro zpoždění přenosu a také pro časté výpadky sítě či jiné různé rušivé elementy, které neustále rozptylovaly soustředěnost žáka i pedagoga. Moje distanční výuka spočívala v nahrávání instruktážních videí se skladbami pro konkrétní žáky s konkrétními pokyny pro výuku hry, které jsem jim přes internetovou úschovnu rozesílal a oni mě potom zpět posílali videa s výsledky, které jsme na síti společně hodnotili a rozebírali, což bylo pro mně i mé žáky vcelku přijatelné, ba někdy dokonce I přínosné. Obecně je musím jen pochválit, většina z nich na “bezkontaktní styk” nehřešili a snažili se vše dělat co možná nejlépe.

Jste učitelem ZUŠ v Luži, ve městě žije dost sociálně slabých rodin. Měly všechny možnost se zúčastnit distanční výuky? Nebo Zuška zavedla stejně jako základní škola schránky s písemnými úkoly?

Je pravda, že v Luži žijí i sociálně slabé rodiny, ovšem v základní umělecké škole se s tak ekonomicky slabou rodinou, aby doma neměli počítač a internet, v praxi nesetkáme. Nezkoumal jsem hloubkově proč, ale děti z těchto rodin se k nám zpravidla nehlásí, nemívají zájem o systematické studium uměleckého oboru. Distanční výuky, která mimochodem není pro ZUŠ ze zákona povinná, se určitě mohli zúčastnit všichni naši žáci. Proto jsme schránky s písemnými úkoly u nás nezavedli.

Jak se cítí muzikant bez posluchačů? Hraje si doma sám pro sebe?

No obecně muzikant bez posluchačů se cítí asi tak jako herec bez diváků, lékař bez pacientů nebo novinář bez čtenářů. Mně osobně schází koncerty tváří v tvář pro živé lidi, o kterých si v podstatě už půl roku můžu nechat zdát, z čehož bych mohl být frustrovaný, kdybych na to měl čas a prostor. Tím vlastně odpovím na druhou část otázky, jestli si hraju doma sám pro sebe? Myslím, že málokterý muzikant ani v této ne příliš šťastné době nemá vůbec nic na práci, že by si hrál jen tak sám pro sebe. A muzikant, který ještě na plný úvazek učí na umělecké škole a praktikuje distanční výuku, „si“ hraje doma hodně, ovšem nikoli pro sebe. Většinu pracovního dne pro své žáčky vybírám, píšu a skenuji noty, odpovídám na dotazy a připomínky nebo nahrávám videa, ať už na klavír, kytaru či ukulele, takže muziky se doma ozývá dost.

Co vás v této divné době drží nad věcí? Rodina, koníčky, zájmy?

Začnu těmi koníčky. Rozhodně se neřadím k lidem, kteří tvrdí, že jejich povolání je zároveň i koníčkem. Připadá mi to, jako kdyby třeba koníčkem gynekologa bylo stavění modelů lodí v láhvi, nebo kdyby kriminalista doma hltal detektivky. Myslím si, že koníčky jsou pro lidi, kteří se nedostatečně realizují ve svém povolání. Ale to je můj osobní názor. Nechápejte to ve zlém. Myslím to tak, že bych nerad zaměňoval koníčka a relax. Rozhodně nerelaxuji hudbou. Rád si odpočinu při výletech s rodinou za město, také při klasické filmové komedii nebo jakékoli manuální práci, u které poslouchám nějakou hezky načtenou audioknihu. Někdy mi stačí prostě být v tichu.

A co mě drží nad věcí? Stejně jako mnoho jiných lidí (i členů mé rodiny) mě nad věcí drží především humor, který mám moc rád a je pro mě alfou a omegou veškerých činností a bytí vůbec. Vše, co se kolem nás děje, doma rádi komentujeme různými hláškami z Cimrmanů nebo filmů z dílny stejných autorů. A dá se říct, že divadlo Járy Cimrmana a vůbec všechna díla Svěráka a Smoljaka je pro svoji nadčasovost asi můj největší dobíječ optimismu a dobré nálady, neboť tam vždy najdu paralelu pro každou situaci, kterou zažíváme v současnosti, tím spíše v těchto dnech. Pochopitelně mě nad věcí drží i vyhlídka, že začneme opět pořádně zkoušet a vystupovat s kapelami kde hraju, zejména pak s Rammstein Tribute Show, jejíž činnost a existence je na koncertech závislá.

A zájmy? Řeknu s nadsázkou, že můj největší zájem při dlouhodobém nuceném pobytu doma je neztloustnout, abych se vešel do kostýmu Flake Lorenze, až to zase rozjedem (smích).