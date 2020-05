"Jedná se o obytnou maringotku Vojtěcha Kopeckého, kterou dostal po svatbě s Marií Kopeckou do výbavy od svého strýce Antonína Kopeckého(1856-1919), u něhož byl se svými bratry Antonínem, Josefem a Jindřichem vychován," přibližuje historii prvorepublikové maringotky Břetislav Oliva z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Právě "loutkárna" je vlastníkem vozu na kolečkách, který sloužil nejdříve jako "mládežnická ložnice". V přední části byla malá kuchyňka, místo zde našly postele i kamínka.

Vojtěch Kopecký hrával hlavně v Praze a okolí. Dlouho stál se svým divadlem na Žofíně a později, hlavně za války, na Letné. Celé jeho divadlo i obě maringotky jsou zachyceny ve filmu Miroslava Cikána: Komediantská princezna z r. 1936, kde hlavní roli hrála mladičká Lída Baarová.

Dar z osmdesátých let

Dárkyní maringotky chrudimskému Muzeu loutkářských kultur byla Růžena Kopecká, se kterou se osobně znala vedoucí Muzea přírody Vysočina Ilona Vojancová. "Vyprávěla mi, že měla stanoviště na Letné, kde se běžně hrálo loutkové divadlo. Potom si rodina maringotku přestěhovala do zahrádkářské kolonie na Zbraslavi," říká Ilona Vojancová. Dar se datuje do osmdesátých let, zanedlouho poté Růžena zemřela.

Návštěvníci skanzenu na Veselém Kopci mohli interiér maringotky obdivovat pouze zvenčí. Uvnitř byl nábytek, ale i loutky vykreslující účel, ke kterému vozík na kolečkách sloužil.

Nyní jde o sbírkový předmět loutkářského muzea, který musel být z Veselého Kopce odvezen. "Nyní řešíme, co s ním. Poté, co bude restaurován, ho totiž už nemůžeme vrátit zpět - regule nakládání se sbírkovými předměty to nedovolují. Bylo by ideální sehnat někoho, kdo maringotku vystaví v uzavřených prostorech. Jinak by musela zůstat v depozitáři," vysvětluje Břetislav Oliva.

Replika maringotky loutkářské rodiny Kopeckých bude vystavena v příštím roce v Soulu, kde se uskuteční velká výstava loutek. Měla se uskutečnit letos, ale kvůli koronaviru byla odložena. "Korejcům se maringotka moc líbila. Ale repliku si pravděpodobně vytvoří sami podle našich návrhů," doplňuje Oliva.