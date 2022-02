"Nedopátrali jsme se. Co víme, tady začínal tradičně masopust v úterý před Popeleční středou. Ale to je už dávno, žilo se jinak. Teď bývá v sobotu, kdy máme volno," řekl Slezák. Slavnost je v režii dobrovolných hasičů, jejich rodin, ale i dalších obyvatel. Každý připravuje, co umí.