"Je to podle mých informací na prodej za 43 milionů, objekt podél silnice se nabízí za sedm milionů. Z první budovy se dělají byty, ta už má svého majitele. Mám spoustu fotografií, dobrých i špatných a také ofocené sdělení o plánované 'odstávce'. Ale na to špatné nechci vzpomínat Měli jsme to tam rádi - dělala tam spousta lidí od vyučení," řekla Deníku žena, která si nepřála zveřejnit své jméno, ale poskytla redakci fotografie video, které ještě před opuštěním budovy natočila.

Na otázku, zda by se v případě obnovení výroby botasek ve Skutči vrátila ke svému původnímu povolání, odpověděla zamítavě s tím, že už má jinou práci. "Ano, volali mi z firmy Vasky, ale já už jdu jinou cestou," dodala žena, která pamatuje, kdy ještě ve firmě svítila všechna čtyři patra.

Připomeňte si historii slavné značky Botas v reklamním spotu z roku 1963:

Zdroj: Botas

Firma Vasky začala botasky vyrábět ve Zlíně a už několik týdnů provádí na sociálních sítích průzkum mezi zákazníky, od kterých chce znát jejich názor na budoucí vzhled kolekcí botasek v duchu "tradice - inovace". V současné době se například diskutuje špička obuvi. Má zůstat kulatá anebo se na konci zužovat? Na tuto otázku lidé odpověděli jednoznačně: Ve Skutči se vyráběly botasky s kulatou špičkou, byly nejlepší, a tak je zachovejte.

"Užší špička deformuje anatomické postavení chodidla a tím přispívá ke vzniku haluxů," napsala do diskuze zákaznice Kateřina. Debata vznikla i u případné změny barvy obuvi, zda měli hlasující na výběr, zda by se jim více líbila obuv v barvách anebo v minimalistické podobě, kdy převažuje bílá. I zde se zákazníci kloní k tradici a přiklánějí se k botaskám s trikolorou.

Firma Vasky dosud nezveřejnila informaci, na kterou bývalí zaměstnanci firmy Botas čekají: Bude zachována výroba, a to alespoň částečná, ve Skutči? "Kdo má práci, tak ji má zkušebně, většina je na úřadu práce. Byli bychom rádi, kdyby nám zavolali. Těch patnáct až dvacet lidí, kteří dělali v Botaně, by určitě šli zpět," napsala redakci bývalá zaměstnankyně Jana.

Firma Vasky prostřednictvím mediálního zastoupení Deníku sdělila, že bližší informace zveřejní po 10. květnu, avšak nestalo se tak. Ale jedno je jisté - podle facebookových stránek Botas se něco velkého chystá. "Drazí příznivci botasek, máme pro vás vzrušující zprávu! Naše legenda pokračuje a my se nemůžeme dočkat, až vám všechno povíme. Chceme vás ale naladit na správnou vlnu, protože dobré věci přicházejí těm, kteří si umí počkat. Sledujte náš profil a zanedlouho vám přineseme něco opravdu speciálního," oznámila firma před několika dny.

Zda se bude ona vzrušující zpráva mimo jiné týkat i pokračování výroby ve Skutči, není známo. Ani vedení města o zachování výroby obuvi ve Skutči nemá potuchy. "Nevíme nic. Chtěli jsme po firmě informace, ale žádné jsme nedostali," řekl starosta města Jaroslav Hetfleiš. Na otázku, zda je prodejní cena areálu Botasu adekvátní místním poměrům, odpověděl: "Nejsem realitní makléř, ale myslím si, že je dost vysoká. Nedávno se tu prodával průmyslový areál u nádraží a cena byla úplně někde jinde," dodal.

Pokud realitka sežene kupce, podle Hetfleiše by měl nový majitel vyřešit napojení na vlastní kanalizaci. Už jsou tam soukromí vlastníci a vnitřní rozvody v budovách přitom mají jeden hlavní přívod - všechno se tudíž musí rozúčtovat, a to už prý nikdo dělat nechce. Odpojení by bylo snadné, ale opětovnému připojení by musely předcházet projekt a stavební povolení, což je poměrně složitá a dlouhodobá záležitost," vysvětlil starosta.

Zdroj: Se souhlasem bývalé zaměstnankyně