Pozemky, na kterých by měl několikapatrový parkovací dům se stovkami míst stát, patří manželské dvojici, jedné soukromé osobě a KSČM. Znalecký posudek pozemku, který patří manželům, se neshodoval s jejich cenovou představou.

„Byli ochotni ho prodat anebo vyměnit za jinou parcelu, na které by mohli postavit rodinný dům. Co se týče dalšího vlastníka, ten by pozemek prodal, ale společně s jinými, které nejsou pro město zajímavé. A KSČM prodej odmítla, protože se loni v říjnu na sjezdu členové strany zavázali neprodávat majetek. Takže proto se jeví tento projekt jako nerealizovatelný,“ uvedl chrudimský místostarosta Petr Lichtenberg.

V úvahu by připadalo vyvlastnění, ale to členové rady města odmítají. „Musíme projekt přehodnotit, při dnešních cenách by vyšel na miliardu korun. Měli bychom na megalomanství zapomenout a hledat se změnou regulačního plánu jinou variantu – menší parkovací dům s vjezdem z druhé strany, tedy z Opletalovy ulice,“ poznamenal místostarosta Pavel Štěpánek.

Nový parkovací dům měl být zapuštěn do svažitého terénu v prostoru mezi Rubešovou ulicí a Moravovou zahradou. Při vjezdu z městského vnitřního okruhu, tedy z níže položené Rubešovy ulice, by se tak parkovalo částečně v podzemí. Podle původního návrhu by vjezd byl možný jak z Rubešovy, tak i od Opletalovy ulice.

Rada zároveň doporučila zastupitelstvu, aby změnilo regulační plán města. Potom manželé budou moci na Moravově zahradě začít stavět rodinný dům. „Když to koupit nechceme, nebudeme je blokovat,“ konstatoval chrudimský starosta František Pilný.