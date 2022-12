Město už několik fotovoltaických panelů má, další chce instalovat na střechy mateřských škol Víta Nejedlého a U Stadionu. Panely se ocitnou i na další budově městského úřadu v Pardubické ulici, ale také na zimním či fotbalovém stadionu. „Měli jsme původně větší plány, ale nelze všechno realizovat najednou. Vždyť rozpočet na rok 2023 je kvůli investičním akcím o čtvrtinu vyšší než ten letošní,“ upozornil Nunvář.

Šetří i jinde. Město Pardubice využívá na lampách veřejného osvětlení LED technologii už delší dobu. A nyní půjde ještě dál: nechá si zpracovat akční plán, který mu pomůže zvládnout energetickou krizi. Národní program Životního prostředí vypíše v lednu výzvu, díky které mohou Pardubice ušetřit statisíce korun při zpracování akčního plánu pro energii a klima. Podmínkou je, že bezplatně vstoupí do dobrovolného společenství evropských měst, které používají nebo chtějí používat obnovitelné zdroje energie. „Konečně u nás nebudeme o úsporách a snižování emisí pouze mluvit, ale něco pro to uděláme,“ řekl pardubický zastupitel Robert Hrdina.

Rychlá návratnost

V Hlinsku už radnice investovala do úsporného veřejného osvětlení. Nyní plánuje instalovat fotovoltaiku na některé městské budovy, patří mezi ně třeba krytý plavecký bazén nebo sportovní hala. „Nyní jsme ve fázi zpracování odborné analýzy,“ potvrdil hlinecký starosta Miroslav Krčil.

Pardubický kraj má v plánu hned několik energeticky úsporných opatření. Investice za více než 25 milionů korun by se kvůli nejisté situaci na trhu s energiemi měly vrátit už za pár let. „Každá takto investovaná koruna se nám s ohledem na situaci ve světě během několika let vrátí. Finance budeme směřovat do budov, které nám v interních auditech vyšly jako vhodné cíle pro výměnu vybavení či zařízení. Už v minulých letech jsme investovali stovky milionů korun do krajských nemocnic i škol a v tomto trendu se budeme snažit pokračovat. Je to důležité nejenom kvůli úsporám peněz, ale i kvůli snížení celkové energetické náročnosti budov,“ uvedl hejtman Martin Netolický.