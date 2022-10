Po Skutči se nyní šíří zvěsti, že se extrémně zvýšil počet krádeží a jiné trestné činnosti, což vrchní strážník městské policie Tomáš Brokl vyvrací. „Ano, je pravda, že během jediné noci došlo k několika krádežím, vše ostatně nyní šetří Policie ČR. Ale je třeba zdůraznit, že to bylo v době, kdy ještě bylo veřejné osvětlení v plném provozu, tedy nikoliv potmě,“ zdůraznil Brokl.

Městská policie s omezením nočního svícení okamžitě změnila rozpis služeb a zvýšila hlídkovou činnost na územích měst Skuteč a Luže v nočních hodinách.

„V našem personálním stavu to není jednoduché, ale zvládli jsme pokrýt za pracovní týden celkem 96 hodin ve službě. V čase od půlnoci do páté hodiny ranní jsme se zaměřili na pohyb a kontroly osob a vozidel v centrech i místních městských částech, vyhodnocovali jsme kamerové záznamy. Žádný rapidní nárůst protiprávních jednání jsme nezjistili, občané mohou být v klidu,“ ujistil Brokl.

V nedalekých Nasavrkách mají lidé naprostou tmu od 23. do 4. hodiny a počet krádeží se tím nezvýšil. „Z pátka na sobotu a ze soboty na neděli naopak svítíme celou noc. Je to kvůli bezpečnosti lidí, kteří se třeba v noci vracejí z tancovaček nebo jiných společenských setkání,“ řekl starosta města Milan Chvojka.

Podotkl, že vypínání veřejného osvětlení má dobrý vliv i na zdraví, dochází totiž k omezení takzvaného světelného znečištění. „Je pravda, že se člověku lépe spí, než když vám svítí lampa do okna. Už jsem to slyšel od několika lidí a mám to vyzkoušené i na sobě. Moje sestra, která žije v permanentně osvětlených pardubických Polabinách, si vždycky u nás na návštěvě odpočine,“ dodal s úsměvem starosta.

Pohybová čidla?

Cestu k úsporám energie na veřejném osvětlení hledá i město Chrudim. „Jsou místa, kde se celou noc svítit nemusí. Je to například cyklostezka do Medlešic. Dovedu si představit, že ji vybavíme pohybovými čidly. Pokud tam někdo pojede v noci na kole nebo půjde pěšky, světla se budou postupně rozsvěcet a postupně zhasínat,“ navrhl už před časem starosta František Pilný s tím, že modernizaci veřejného osvětlení musí předcházet důkladná analýza.

Při rekonstrukci by město Chrudim nemělo opomenout už zmíněné světelné znečištění. Musí vybrat šetrné osvětlení, aby ušetřilo peníze a bylo zároveň v souladu s přírodou. To znamená vyzařovat méně než 3000 kelvinů a svítit teplým oranžovým světlem.

Úsporu na elektrické energii hledají i v Hamzově léčebně v Luži, kde už dokonce z provozu odstavili jeden ze dvou bazénů. Co se týče veřejného osvětlení, v areálu není možné zhasnout na celou noc. „Je to kvůli našim ústavním lékařům, kteří v rámci pohotovostní služby procházejí z jednoho pavilonu do druhého, musíme dbát na jejich bezpečnost. Ale je pravda, že polovinu svítidel nerozsvěcíme, jsou v provozu takzvaně ob jedno," uvedl ředitel léčebny Václav Volejník.