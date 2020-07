Majitelům psů z Chrudimi a blízkého okolí město nabízí možnost bezplatné registrace. Psi jsou registrováni na základě čísla čipu nebo tetování. „Povinnost označovat psy mikročipem platí na území České republiky od 1. ledna tohoto roku, legislativa však s povinným zápisem psů do jakéhokoli registru nepočítala,“ přiblížil starosta města František Pilný.

Chrudimský registr podle starosty Františka Pilného dohledání majitele usnadní a zejména urychlí. Městská policie bude mít do registru bezprostřední přístup. „Problém soukromých databází je ten, že celou proceduru navrácení psa majiteli značně prodlužuje a zpomaluje. Nejen kvůli ochraně osobních údajů nemáme do těchto registrů přímý přístup, ale jen zprostředkovaný. Po pracovní době, o víkendech či svátcích se velmi často k potřebným údajům nedostaneme vůbec,“ potvrdil vrchní strážník Městské policie Chrudim Lukáš Dvořák.

„Zaběhnutý a městskou policií odchycený pes tak zbytečně putuje do útulku, úplně stejně zbytečně je stresován a strážníkům vše navíc přidělává práci ve chvíli, kdy mohou být zapotřebí jinde,“ dodal Pilný. Majitelé pak za psy také musí uhradit poplatek za přechodný pobyt v útulku. Do Chrudimi se samozřejmě mohou zaběhnout i psi z okolních nejbližších obcí, do registru tak mohou zapsat svá zvířata i mimochrudimští. Přístup k databázi najdou majitelé psů například na internetových stránkách Městské policie Chrudim.