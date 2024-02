V bývalé administrativní budově firmy ETA bude koncem roku připraveno k nastěhování 24 bytů. "Budou to standardní nájemní městské byty. Jsou určeny především pro Hlinečáky a občany z okolních obcí. Například pro mladé lidi, kteří se chtějí osamostatnit a mají zájem v Hlinsku zůstat. Nebo naopak, kteří se chtějí třeba do Hlinska vrátit. A takováto nabídka garantovaná městem může být v jejich rozhodování zásadní argument," vysvětlil Krčil.

Čtyřiadvacet hlineckých bytů bude dokončeno v letošním roce.Zdroj: Město Hlinsko

Jinými slovy řečeno, Hlinsko si chce udržet mladé lidi a zabránit úbytku obyvatel. Zajímavé je, že žadatel nemusí mít trvalé bydliště ve městě. "Mně by nevadilo se přestěhovat do Hlinska. Mám dvě děti, které by tam mohly chodit do školy a věnovat se mnoha zájmovým kroužkům. Jen bych si tam musela najít práci, mám vystudovanou obchodní školu a co jsem se dívala do personálních inzerátů, nic zajímavého jsem nenašla," řekla Deníku Chrudimačka Petra, která žije s osmiletým synem a o rok starší dcerou v podnájmu.

Město Chrudim stavět vlastní byty v nejbližších letech neplánuje. Podobná situace je i v Heřmanově Městci

Není nic snazšího, než vyplnit žádost o přidělení hlineckého městského bytu (podmínky ZDE) a čekat, ale s ním asi mladá maminka z Chrudimě příliš počítat nemůže, protože zájem místních lidí je značný. Petra však může uspět poté, co Hlinsko přikročí k další fázi bytové výstavby na tamním sídlišti, to bude zhruba za dva roky. "V tomto případě je naším cílem mít část bytů opět v režimu městských nájemních a druhou část, větší, nabídnout formou družstevního bydlení. Právě družstevní bydlení považuji za formu, která je za současných podmínek nejdostupnější," zdůraznil hlinecký starosta.

Pět aut s rozbitým sklem či propíchanými pneumatikami. Že by víkendový úplněk?

Mizerná bytová situace panuje nyní ve Slatiňanech, ale díky v září schválenému územnímu plánu se tento problém může odstranit. Koncepce předurčuje území směrem k obchvatu ke stavbě rodinných a bytových domů, občanské vybavenosti a veřejného prostranství. Byla by to velká naděje pro sociálně znevýhodněné či mladé startující rodiny, seniory nebo matky samoživitelky.

"Město v současné době nedisponuje žádnými městskými byty, které by byly volně dostupné k pronájmu těmto skupinám ohrožených obyvatel, což vnímáme jako dlouhodobý problém," uvedl Martin Kubín, radní města zodpovědný za územní plánování a bytovou výstavbu.

Nový územní plán Slatiňan předurčuje území ke stavbě rodinných a bytových domů, občanské vybavenosti a veřejného prostranství.Zdroj: Martin Kubín

Obchvat by podle jeho slov měl kopírovat zelený pás se stromy a keř a už letos město nechá vypracovat územní studii, jež určí využití jednotlivých ploch v lokalitě. Ta má obrovský prostor - 2,2 hektaru. "Po dokončení územní studie bude možné dále přemýšlet nad využitím tohoto území a obec bude moci případně žádat o dotační prostředky na rozvoj této lokality," dodal Kubín.

Město Chrudim stavět vlastní byty v nejbližších letech neplánuje, lidé ale mohou v současné době využít pouze nabídku developerských firem. Podobná situace je i v Heřmanově Městci, kde budou postaveny bytové domy o šedesáti jednotkách u budoucího Penny Marketu.

Mohlo by vás zajímat: Peklo začne za tři týdny. Most u Tesca bude 18. března na pět měsíců uzavřen